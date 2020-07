Jetzt auf Youtube anschauen!

Online-Seminar: „Die Zukunft der Flexodruckplatten-Verarbeitung beginnt heute!“

Am 6. Juli 2020 präsentierte Dr. Uwe Stebani live im Rahmen des Online-Seminars „Die Zukunft der Flexodruckplatten-Verarbeitung beginnt heute!“ die neue vollautomatische Produktionslinie Catena+ von Xeikon Prepress.

Sie konnten daran nicht teilnehmen? Oder Sie möchten sich die Präsentation einfach nochmal anschauen? Auf unserem gemeinsamen Youtube-Kanal von Flexo+Tief-Druck und Etiketten-Labels können Sie nun das Online-Seminar zu jeder Zeit aufrufen. Klicken Sie dazu unten auf den Button:

Sie möchten alle relevanten Informationen gern in Ruhe durchlesen?

Unser Tipp: In der Flexo+Tief-Druck 4-2020 – die am 20. Juli herauskommt – erscheint ein ausführlicher Artikel über Catena+, mit allen Facts und weiteren Hintergrundinformationen.

Der Referent Dr. Uwe Stebani ist General Manager von Xeikon Prepress NV, Leper, Belgien, und in dieser Funktion verantwortlich für Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Imagern (Laser) für die Bebilderung von Offset- und Flexodruckplatten. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Digital- und Flexodruckindustrie.

