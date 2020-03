Druckfarben

INX International plant Übernahme von Ruco Druckfarben

INX International, nordamerikanische Druckfarben-Hersteller, plant die Akquisition von Ruco Druckfarben, A. M. Ramp & Co. GmbH. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde Ende Dezember 2019 unterzeichnet.

Die Vereinbarung soll die Unternehmensnachfolge der Inhaberfamilie Menke sichern. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des ersten Halbjahres 2020 erwartet.

Nach dem Abschluss der Transaktion soll Moritz Hartmann die alleinige Geschäftsführung übernehmen und mit der heutigen Führungsmannschaft die Geschicke des Unternehmens steuern. Hartmann ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung von Ruco Druckfarben

„INX hat über die letzten Jahrzehnte eine starke Marktpräsenz insbesondere in Südeuropa aufgebaut und war nun auf der Suche nach einer Stärkung, um Kunden in Zentral- und Osteuropa besser bedienen zu können“, sagt Heinz Walter Menke, Inhaber und Geschäftsführer von Ruco Druckfarben.

Im Bereich flexible Verpackungen wollen beide Unternehmen ihre Kapazitäten gemeinsam erweitern und so einer steigenden Nachfrage besser begegnen. „Das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sieb- und Tampondruck ergänzt zudem das Portfolio von INX optimal, die in den Bereichen heute noch nicht tätig sind“, erläutert Menke.

„Über Investitionen am Standort Eppstein und eine Weiterentwicklung des Portfolios wollen wir unter dem Dach von INX die führende Position von Ruco Druckfarben als Zulieferer für die Spielzeug-, Pharma- und Verpackungsindustrie weiter ausbauen“, sagt Peter Lockley, Präsident von INX Europe.



Über INX INTERNATIONAL

INX International ist der drittgrößte Hersteller von Druckfarben in Nordamerika mit Service-Tochtergesellschaften in Europa und Südamerika und ist Teil der weltweiten Geschäftstätigkeit von Sakata INX. INX bietet ein breites Sortiment an Druckfarben- und Beschichtungslösungen für kommerzielle, Verpackungs- und digitale Anwendungen. Als weltweit führender Hersteller von Inkjet-Tinten bietet es eine vollständige Palette an digitalen Tintensystemen.

Zusammen mit Sakata INX erwirtschaftet INX International einen Jahresumsatz von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt 4300 Mitarbeiter bei 32 Tochtergesellschaften in 18 Ländern. In Europa ist INX mit Produktionsstandorten in Italien und Tschechien (Inkjet), Spanien (flexible Verpackungen) sowie UK (Metalldekoration) vertreten.

Über Ruco Druckfarben

Als führender mittelständischer Hersteller und Systemanbieter produziert Ruco Druckfarben hochspezialisierte Druckfarben für den Sieb-, Tampon-, Tief-, Flexo- und UV-Trockenoffset. Das Unternehmen mit Sitz in Eppstein im Taunus beschäftigt rund 150 Mitarbeiter.