Neuer Objektsensor sorgt für eine stabile Bahnlaufregelung

Mit CLS CAM 100 hat BST Group einen neuen Objektsensor für die Bahnlaufregelung auf den Markt gebracht. Der Hochleistungs-Sensor ist vor allem durch zwei wesentliche Leistungsmerkmale gekennzeichnet: Die CLS CAM 100 benötigt für die stabile Regelung von Materialbahnen nach Objekten bei Geschwindigkeiten bis 1200 m/min weder Triggersignale noch zusätzliche Steuerlinien, die später eventuell weggeschnitten werden müssen. Damit reduziert dieser Sensor Abfall, woraus beträchtliche Kostenersparnisse resultieren können.

Somit kann er die Nachhaltigkeitsziele von Verpackungs- und Etikettenherstellern mit Blick auf eine ressourcenschonende Produktion unterstützen. Hinzu kommt die intuitive Bedienung, die das Auswählen und Markieren der Objekte für die Maschinenführer einfach macht. Über Objekte mit Größen bis 30 mm x 30 mm hinaus tastet der Sensor auch Linien und Kontraste ab.

Hinsichtlich der Wahl der Objekte für die Bahnlaufregelung zeigt sich der CLS CAM 100 ausgesprochen vielseitig. Die Objekte können Bestandteile der Designs zum Beispiel von flexiblen Verpackungen oder Etiketten sein. Dazu müssen auf den Materialbahnen keine zusätzlichen Steuerlinien mehr aufgebracht und ggf. später wieder entsorgt werden. Darüber hinaus minimiert der neue Sensor einen von Bahnkantenregelungen bekannten Effekt: Er schließt aus, dass Schwankungen bei der Bahnspannung das Regelverhalten beeinträchtigen können.

„Auch bei hohen Maschinengeschwindigkeiten braucht die Bahnlaufregelung keine Triggersignale. So kann auf das Justieren und Einrichten eines zusätzlichen Triggersensors komplett verzichtet werden. Auch die intuitive Bedienbarkeit der CLS CAM 100 garantiert schnelle Jobwechsel und damit kurze Rüstzeiten“, unterstreicht Ingo Ellerbrock, Produktmanager für Bahnlaufregelungen und Leiter des Produktmanagements bei der BST Group in Bielefeld.

Die Baugruppe des neuen High-End-Sensors CLS CAM 100 ist modular aufgebaut, kann also flexibel an individuelle Anforderungen der Kunden angepasst werden. Sie besteht aus dem Sensorkopf mit eingebauter Beleuchtung und Bedienmöglichkeit über ein integriertes Touch-Bedienfeld, der zentralen Prozessoreinheit mit Grafikprozessor sowie einem 7“-Touch-Bedienmonitor für die Anzeige des Live-Bildes, die Bedienung und die Anzeige der Regelkriterien. Die Maschinenführer haben die Wahl, ob sie den Sensor direkt über das am Sensorkopf integrierte Touch-Bedienfeld oder über den -Touch-Bedienmonitor bedienen, was ihre Arbeit zusätzlich erleichtert. An beiden Bedienstellen können sie die Objekte für die Regelung auswählen, sie speichern und später jederzeit wieder laden. Für häufig verwendete Objekte lassen sich zudem kundenspezifische Datenbanken anlegen. Das alles verkürzt die Rüstzeiten bei Wiederkehrenden Aufträgen noch weiter.

Wie die anderen Sensoren der BST Group lässt sich der CLS CAM 100 via plug & play an die aktuellen BST-Regelgeräte anschließen und damit im Handumdrehen in Betrieb nehmen. Der neue Objekt-Sensor für die Bahnlaufregelung kann sowohl in neue Maschinen eingebaut als auch in vorhandenen Produktionsanlagen nachgerüstet werden.

„Bei Bedarf können unsere Kunden an unsere Regelgeräte über die CLS CAM 100 hinaus zusätzlich Bahnkantensensoren unseres Unternehmens anschließen. Es sind also ohne Weiteres integrierte Lösungen konfigurierbar, die sowohl eine Objekt- als auch eine Bahnkantenregelung ermöglichen“, betont Ellerbrock. Mit seiner Leistungsfähigkeit, seiner hohen Präzision und seiner intuitiven Bedienerführung rundet die CLS CAM 100 das Sensorangebot der BST Group nach oben ab.