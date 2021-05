Koenig & Bauer

Multisac SA investiert in neue CI-Flexodruckmaschine

Multisac SA ist ein junges Unternehmen für den flexiblen Verpackungsdruck mit Sitz in der Nähe von Casablanca in Marokko, das nun seine Produktionskapazitäten mit einer neuen CI-Flexodruckmaschine Evo XD von Koenig & Bauer erweitert hat.

Mehdi Iraqi, General Manager von Mutlisac SA: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Koenig & Bauer einen sehr guten Partner für unsere hohen Ansprüche gefunden haben.“

Die neue CI-Flexodruckmaschine ist für den Einsatz mit lösemittelhaltigen und/oder wasserbasierten Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Folien, sehr dünnem und empfindlichem „breathable“ LDPE und kaschiertem Material oder auch Papieren geeignet. Die Evo XD hat eine Bahnbreite von 1320 mm und eine Drucklänge von 370 bis 1000 mm. Zu den technischen Features gehören ein Belüftungssystem im Brückentrockner und das vollautomatische Druckanstellsystem AIF, das keine Farbe während des Einstellungsprozesses benötigt. Die Registereinstellung REGI_Touch soll eine minimale Anfahrmakulatur gewährleisten. Alle wichtigen Automatisierungs- und Bedienfunktionen sind in den neuen Touchscreen integriert und ermöglichen ein intuitives Arbeiten. Je nach Bedruckstoff kann die Maschine mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 m/min laufen.

Multisac SA wurde 2006 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in Nordafrika entwickelt, das in einem modernen Umfeld flexible Verpackungen produziert. Täglich werden fast 1 Million flexible Verpackungen im Werk hergestellt, die mittlerweile in 21 Ländern exportiert werden. Mehr als 700 Mitarbeiter bieten den Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt alle Prozessschritte an. In einigen Regionen und Branchen boomt die Wirtschaft. Dank der modernen Technik von Koenig & Bauer erhofft sich das Unternehmen mit der neuen Maschine einen Wettbewerbsvorsprung im Verpackungsdruck.