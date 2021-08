Epsilon

Adaptersleeves – eine technische Herausforderung

Der Aufbau von Flexodruckformen besteht heute aus einem Luftzylinder, Adaptersleeve und dem bildtragenden Sleeve. Aufgabe des Adaptersleeves ist es, eine bestimmte Formatlänge zu überbrücken. Zudem trägt er dazu bei, das Toleranzprofil der Druckform zu reduzieren und dadurch bedingte Druckfehler zu vermeiden. Damit ist der Adaptersleeve eine entscheidende Komponente im Highend-Flexodruck. Er muss allerdings eine Vielzahl von Eigenschaften aufweisen, die oftmals im Widerspruch zueinanderstehen.

Unter der Prämisse der Standardisierung bestand die Herausforderung für uns als führender Hersteller von Kohlefaser- Adaptersleeves darin, die konträren Eigenschaften auszutarieren bzw. aufzuheben“, so Romain Coullette, Director Commercial von Epsilon Rollers. „Mit unserem patentierten Adaptersleeve-Konzept CyKlon ist uns dies gelungen, denn es erfüllt diese äußerst hohen und zuweilen widersprechenden Anforderungen. Dazu zählen auf der einen Seite enge geometrische Toleranzen, elektrische Ableitfähigkeit für den gefahrlosen Einsatz aller Farbsysteme und ausgezeichnete schwingungsreduzierende Eigenschaften.

Auf der anderen Seite stehen hohe Widerstandfähigkeit gegenüber anspruchsvolle Einsatzbedingungen, einfache Handhabung sowie Langlebigkeit. Adaptersleeves sind ein sensibles Highend-Produkt, aber gleichzeitig auch ein ‚Arbeitstier‘, das robust im Druckprozess funktionieren muss“, erläutert Romain Coullette.

Verbund und Spezifikationen

Um diese anspruchsvollen Kriterien zu erfüllen, setzt Epsilon hochfeste Composite-Materialien mit eingebetteten Kohlefasern (CFK) zur Adapterherstellung ein. Dabei ist vor allem das Fasermodul und seine Ausrichtung von besonderer Bedeutung. Weitere Parameter sind der Trägerdorn, der Außendurchmesser, die Ballenbreite sowie das zulässige Maximalgewicht. „Sind diese Spezifikationen bekannt, können wir unseren pneumatischen CyKlon-Adapter auf spezifische Belange des Druckers anpassen, so dass er optimale Dämpfungseigenschaften bietet, leichtgewichtig ist und Eigenschaften aufweist, welche die Lebensdauer verdoppelt“, sagt Romain Coullette. Um das Bouncing in Flexodruckmaschinen drastisch zu reduzieren, entwickelte Epsilon Composite die auf unidirektionalen Versteifungen basierende und patentierte Adapterlösung CyKlon. Insgesamt verleihen die konstruktiven Eigenschaften dieses Adaptersleeves dem gesamten Aufbau der Flexodruckform eine hohe Stabilität.

Druckqualität und Produktivität

Ziel des CyKlon-Adapters mit seiner definierten Faserstruktur ist die schwingungsfreie Übertragung des Druckbilds über den bildtragenden Sleeve auf das Substrat. „Diese zentrale Forderung erfüllen wir, da der Sleeve auch bei hohem Anstelldruck verdrehsicher auf dem CyKlon-Adaptersleeve sitzt. Das erfordert nicht nur eine besonders hohe Wuchtgüte des Adaptersleeves, sondern auch des bildragenden Sleeves“, erläutert Romain Coullette. Darüber hinaus kompensiert der Adapter auftretende Schwingungsstreifen selbst bei hohen Maschinengeschwindigkeiten. Durch seine besondere Innenkonstruktion ist der Adaptersleeve fürdauerhafte, gleichbleibende und damit einfache Montage ausgelegt.

Leichtes Auf- und Abziehen

Der CyKlon-Adaptersleeve hat eine robuste Oberfläche, die auch hohen mechanischen Belastungen durch häufige Sleevewechsel problemlos und dauerhaft standhält. Der bildtragende Sleeve lässt sich leicht vom CyKlon-Adaptersleeve auf- und abziehen. In Abhängigkeit zur Druckmaschine ist die Luftzufuhr integriert oder separat ausgeführt. Mit der definierten Gruppierung der einzelnen Austrittsstellen wird die Druckluft so verteilt, dass ein optimales Luftkissen entsteht. Dies gewährleistet eine einfache Montage und Demontage der Sleeves. Damit ist der Adaptersleeve weitgehend unabhängig von der Anordnung der Luftauslässe des darunterliegenden Trägerzylinders. CyKlon-Adaptersleeves lassen sich somit an nahezu jedes kundenspezifisch vorhandene Trägersystem anpassen.

Ausgelegt für den täglichen Praxiseinsatz

„Unsere CyKlon-Adaptersleeves zeichnen sich im täglichen Einsatz vor allem durch Robustheit und einfache Handhabung aus“, betont Romain Coullette. Zur Vermeidung von Produktionsrisiken auf Flexodruckmaschinen mit lösemittelbasierten Druckfarben sind die Karbonfasern durch eine harte und leitfähige Beschichtung geschützt. An beiden Enden des Adaptersleeves befinden sich strukturschützende Metallringe zur Vermeidung von Delamination und dem Splittern der Karbonfasern. Die Messing-Lochzunge in der Sleeve-Stirnseite sorgt für genaue Positionierung und sicheren Sitz des Adaptersleeves in der Druckmaschine. Da die Lochzunge während des Druckens starken mechanischen Belastungen ausgesetzt ist, kann der Anwender sie bei Beschädigung leicht durch eine neue ersetzen“, so Romain Coullette weiter.

Zur eindeutigen Identifizierung und optimalen Lagerorganisation besteht die Möglichkeit, die Stirnseite der Sleeves farbig zu kennzeichnen oder einen RFID-Transponder mit allen relevanten Informationen auf der Innenseite zu integrieren. Darüber hinaus erleichtern spezielle Griffe die Montage, insbesondere bei großformatigen Adaptersleeves.

Eine sehenswerte Erfolgsbilanz

Der CyKlon-Adaptersleeves von Epsilon Rollers ist in den drei Ausführungen „Essential“, „Evolution“ und „Star“ erhältlich. Ihre einzigartige Versteifung reduzieren drastisch die Schwingungen während der Druckproduktion bei hohen Geschwindigkeiten zwischen 300 und 800 m/min“, erläutert Romain Coullette. Alle drei Adapter-Produktlinien sind verschleißoptimiert konstruiert und vereinfachen den Austausch hochbelasteter Komponenten, was zu sehr hohen Standzeiten beiträgt. Dank dieser Produktfamilie kann Epsilon Rollers seine Kunden individuell abgestimmte Adaptersleeve-Lösungen für die jeweiligen Druckanwendung bieten.

„Zu den renommierten Kunden, die unsere CyKlon-Adaptersleeves einsetzen, zählen führende Hersteller von Flexodruckmaschinen sowie global agierende Verpackungshersteller, zu denen Epsilon Roller ein enges partnerschaftliches Verhältnis pflegt. Seit 2006 produzierten wir über 7000 Adaptersleeves aus Kohlfaser für den Highend-Flexodruck. Eine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann“, sagt Romain Coullette abschließend.