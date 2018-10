Windmöller & Hölscher: Farbabstimmung mit Easy-Col

Easy-Col ist ein integriertes Farbmanagementsystem für Druckmaschinen von Windmöller & Hölscher (W&H). Es soll zu einer schnellen, zuverlässigen und reproduzierbaren Farbabstimmung beim Auftragswechsel an der Flexodruckmaschine beitragen. Standardisierte Farbanpassungen an der Druckmaschine, kürzere Umrüstzeiten und eine höhere Produktivität sind das Ergebnis, so W&H. Laut Analysen in Druckereien werden nahezu 50% der gesamten Auftragswechselzeit für Farbabstimmungen verwendet. Mit Easy-Col kann der Zeitaufwand für die Farbabstimmung reduziert werden.

Das in Easy-Col-System integrierte Farbwaagesystem verfügt im Wesentlichen über folgende Funktionen:

Kontinuierliche Farbverbrauchsübersicht und integriertes Alarmsystem.

Berechnet und gibt Hinweise zum Farbverbrauch / erforderliche Farbmengen für den laufenden Produktionsauftrag.

Alarmiert den Bediener bei minimalem Farbstand im Farbbehälter

Easy-Col stellt Farbrezepturen einschließlich der auf der Druckmaschine vorgenommenen Korrekturen zur Verfügung. Die Rezepte können an den Farbhersteller geschickt werden, um einen präzisen Farbton und eine schnellere Farbherstellung zu gewährleisten. Farbrezepturen sind über das System jederzeit zugänglich und können in der Farbküche eingesetzt werden. Offline-Farbenvorbereitung unter Verwendung von Easy-Col-Rezeptdaten ist möglich. Alle Anwendungsinformationen sind im Farblabor jederzeit verfügbar.