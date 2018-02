Wasserfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe

An die Klimaneutralität seiner Prozesse arbeitet Doneck Euroflex, indem der Luxemburger Druckfarbenhersteller unter anderem vermehrt umwelt- und klimafreundlicherer Rohstoffe einsetzt. So ist es gelungen, für die Anwendung Wellpappe Post-Print ressourcenschonendere wasserbasierende Flexodruckfarben zu entwickeln.

Die Serie Euroboard WKE basiert auf der Philosophie eines Grundfarbensystems, in dem die traditionellen Pigmentkonzentrate mit neu entwickelten Verschnitten ausgetauscht werden. Dabei sind signifikante Teile der traditionellen Acrylat-Harze und Additive durch Alternativen auf Basis nachwachsender Rohstoffe oder Hybridsysteme ersetzt. Dies reduziert den Einsatz von erdölbasierter Chemie und senkt den rohstoffbedingten CO 2 -Abdruck der verwendeten Druckfarbe.

Mit der selbst vermarkteten automatischen Dosieranlage Euromix bietet das Doneck Network Wellpappenherstellern die Möglichkeit, durch die Verwendung unterschiedlicher Verschnitte sowohl die konventionelle als auch die neu vorgestellte Druckfarbenchemie je nach Kundenwunsch auftragsbezogen einzusetzen.