Tiefdruck: Interprint setzt auf die Graviermaschine K5 Smart XXL

Mit rund 1400 Mitarbeitern weltweit, davon 420 am Stammsitz in Arnsberg, ist die Interprint-Gruppe eine der führenden weltweiten Dekordruckereien. Am Stammsitz in Arnsberg wurden jetzt zwei Dekor-Graviermaschinen des neuen Typs K5 Smart XXL für die Herstellung von Tiefdruckformen installiert.

Interprint und Hell nahmen 2014 erste Gespräche aufnahmen, um das Konzept für eine neue Dekor-Graviermaschine abzustimmen. Die Kontakte mündeten 2016 in der Installation einer Betatestmaschine des Typs K5 Smart XXL am Standort Arnsberg. Für Interprint waren zwei Merkmale der neuen Maschine von Interesse: Ein hoher Automatisierungsgrad und eine hohe Wiederholgenauigkeit.