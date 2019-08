Für lebenssmittelkonforme Verpackungsanwendungen

Sun Chemical: neues UV-Flexodruckfarben-Konzentrat

Sun Chemical führt das neue UV-Flexodruckfarben-System SolarVerse weltweit im Markt ein. Diese hochpigmentierten Basiskonzentrate mit niedriger Viskosität für UV-Flexodruckfarben sind zur Dosierung in einem standardmäßigen Dosiersystem für UV-Flexodruckfarben gedacht.

Durch die Mischung des SolarVerse-Basiskonzentrats sollen mit speziellenTechnologie-Verschnitten unterschiedliche, gebrauchsfertige Farbprofile für Druckfarben in jedem vorgegebenen Farbton entstehen. SolarVerse-Basiskonzentrate sind laut Sun Chemical mit Rohstoffen für migrationskonforme Anwendungen formuliert. Durch Mischen mit entsprechenden migrationskonformen Technologie-Verschnitten sei jedes Basiskonzentrat auch für den UV-Flexodruck von Lebensmittelverpackungen geeignet. Dabei bleibe die Farbkonstanz unabhängig von der Endanwendung erhalten, weil für jedes Farbprofil die gleichen Basiskonzentrate verwende.

Unter dem Produktnamen SolarFlex Zero wird Sun Chemical auch lebensmittelkonforme UV-Flexodruckerzeugnisse im Rahmen des SolarVerse-Systems in den Markt einführen. Sie soll in lebensmittelkonformen Kennzeichnungs- und Verpackungsanwendungen ausgesprochen geruchs- und migrationsarm. In den nächsten Monaten wird SunChemical diese Technologie für Markttests zur Verfügung stellen.