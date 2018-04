Sibress – Messgerät zur Qualitätskontrolle von Flexoplatten

Das mobile Messgerät FlexoControl 3D Plus ist ausgelegt für die Analyse von Rasterweiten auf Flexoplatten in Feinheiten zwischen 30 und 85 L/cm (80–216 lpi).

FlexoControl 3D Plus hat ein neuartiges Optiksystem mit erhöhter optischer Vergrößerung, das insbesondere die Seiten- bzw. Flankenansicht der Rasterpunkte besser und präziser erfasst. Ebenso wurde das Werkzeug zur Messung von Relieftiefen, Flankenwinkeln sowie der Versockelung (Bodenfläche) der druckenden Punkte weiterentwickelt.

Nach Angaben des Herstellers ist das Sibress FlexoControl 3D Plus ist das einzige Flexo-Messgerät weltweit, das gleichzeitig die Oberfläche sowie die tiefer liegenden Partien von Rasterpunkten und deren Versockelung von der Seite erfasst. Zwei Kameras nehmen die Oberfläche und die Flanken von Rasterpunkten auf, wobei mit der Seitenkamera dank einer neu entwickelten Methode der gesamte Sichtbereich scharf abgetastet werden kann. Zusätzlich erlaubt die neue Blendensteuerung der Seitenkamera die gezielte Anpassung an Lichtverhältnisse bzw. die Anforderungen unterschiedlicher Plattenmaterialien und Raster. Zusammen schaffen beide Funktionen die Voraussetzung, um jede Stelle im Bild scharf abzubilden, feinste Details aufzulösen und so eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen.

Alle im aktiven Messfeld befindlichen Rasterpunkte werden erfasst und von der Versatileflex-Software analysiert und ausgewertet. Dank des Splitscreen-Modus können Bilder direkt nebeneinander verglichen werden. Der Anwender sieht auf der einen Seite die Auswertung von Parametern wie Rastertonwert, Rasterweite, Punktdurchmesser sowie Punktumfang. Im Fenster daneben wird der Rasterpunkt von der Seite gezeigt, der dann mit dem weiterentwickelten Tool zur geometrischen Vermessung beurteilt werden kann. Weitere Funktionen sind u. a. die Messung von Farbaufsichten, CMYK-Auswertungen, Statistiken, das Speichern von Messkurven oder die automatische Erstellung von Messprotokollen mit Bildern im PDF-Format.

Darüber hinaus präsentiert die Software die Ergebnisse von Messreihen in übersichtlichen Aufstellungen und Kennliniendiagrammen. Die erfassten Bilder und grafischen Darstellungen der Messresultate lassen sich archivieren und später für vertiefende Analysen oder Statistiken wieder laden.

Ein weiteres Feature von FlexoControl 3D Plus ist die Autokalibration. Zusammen mit einem optionalen lasergeätzten Kalibriertarget sorgt die vollautomatische Kalibration für dauerhafte Genauigkeit der Messungen. Dies ist insbesondere für Betriebe von Vorteil, deren Qualitätsmanagement eine regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung der Messtechnik verlangt. Die Seitenkameraoptik wird in X-,Y- und Z-Achse werkseitig kalibriert, wobei die Z-Kalibration in einem eigens entwickelten Verfahren zusätzlich mit einem speziellen Mikroskop abgeglichen wird.

FlexoControl 3D Plus ist in einer mobilen Version, bestehend aus Messgerät und Durchlichteinheit, oder als stationäres Modell erhältlich. Bei der stationären Version wird das Messgerät an einem Haltearm geführt und trifft beim Absenken sofort die gewählte Messposition. In Kürze wird für die stationäre Version von FlexoControl 3D Plus der Anschluss eines Mikrometers kommen, sodass auch die genaue Plattenstärke ermittelt werden kann. Außerdem wird Sibress weitere nützliche Softwarefunktionen sowie eine Vorrichtung für das Messen von Sleeves mit FlexoControl 3D Plus einführen.