Pharmaverpackung von rlc gewinnt 22. European Carton Excellence Award

Für die Verpackung des Medikaments Mezym von Berlin-Chemie haben die beiden Verbände Pro Carton und ECMA die rlc | packaging group mit dem European Carton Excellence Award 2018 ausgezeichnet. In der Kategorie „Healthcare & Pharmaceuticals“ überzeugte die Faltschachtel für Tablettenblister vor allem mit ihrer aufmerksamkeitsstarken Metallic-Veredelung und holografischen 3D-Effekten.

Zum zweiten Mal in Folge hat die rlc | packaging group den begehrten European Carton Excellence Award erhalten. In diesem Jahr zeichneten Pro Carton und ECMA den Faltschachtelhersteller in der Kategorie „Healthcare & Pharmaceuticals“ aus. An der Verpackung für das Medikament Mezym der Berlin-Chemie AG beeindruckte die Jury vor allem die Kommunikation mit dem Konsumenten: „Die Druckeffekte und die Farbgebung in Verbindung mit einer minimalistischen Grafik unterstützen die Verpackung dabei, dem Konsumenten genau zu vermitteln, was das Produkt kann. Der Schlüssel ist ein Piktogramm mit holografischen Effekten“, so die Begründung der Juroren.

Das Verpackungsdesign fällt vor allem aufgrund der Farbgebung und der dreidimensionalen Linse ins Auge: Die Linse ist auf metallischem Material appliziert und mit einer stilisierten Abbildung des Magen-Darm-Traktes bedruckt. So ist dem Kunden auf einem Blick klar, gegen welche Beschwerden das Medikament hilft. Hervorgehoben wird diese patientenfreundliche Darstellung durch eine pinkfarbene Kreiskontur. Die auffälligen, hochwertig glänzenden Metallic-Farben ziehen zusätzlich Blicke auf das Produkt.

Das Verpackung hält dabei nicht nur sämtliche Richtlinien und Vorgaben für pharmazeutische Produkte ein, sondern bietet durch seinen optischen 3D-Effekt zusätzlichen Fälschungsschutz.