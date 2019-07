Nilpeter

Passermess-System zur Prüfung von Flexodruckmaschinen

Die Vertretung des dänischen Herstellers schmalbahniger Druckmaschinen Nilpeter mit Sitz in Chennai im südöstlichen Bundesstaat Tamil Nadu hat als erster Kunde in Indien sich das Passermess-System Luchs IV angeschafft.

Der Manager Print Service von Nilpeter India, Herr Karthikeyan, erhielt in den Räumen der PITSID GmbH in Leipzig eine umfangreiche Schulung zu diesem speziellen Messsystem. Aufgrund der Komplexität der enthaltenen Funktionen ist eine ausführliche Erklärung der Möglichkeiten und der Interpretation der Messergebnisse unumgänglich.

Das Passermess-System Luchs ist ein Qualitätssicherungssystem, das statistische Auswertungen des Passers ermöglicht. Damit ist Nilpeter India in der Lage, seine Maschinen gemäß den Qualitätsansprüchen abzunehmen und zu bewerten.

Die Maschinenüberprüfungen und -abnahmen stellen in Zukunft kein Problem mehr dar. Der Zeitaufwand wird mit dem Einsatz dieses Gerätes drastisch reduziert und die Auftraggeber erhalten jetzt viel schneller eine verlässliche Aussage über die Leistungsfähigkeit der überprüften Maschinen.

Mit der Weiterentwicklung des Luchs der vierten Generation wurde das Gerätekonzept grundlegend überarbeitet. Es besteht jetzt aus einem handlichen Messkopf, der über USB an einen PC angeschlossen wird. Die darauf installierte Software wertet die aufgenommenen Daten aus und bringt sie zur Anzeige. Mit der neuen Version sind auch neue Messelemente hinzugekommen, welche jetzt auch die Überprüfung von Flexo- und Digitaldruckmaschinen erlauben. Das war den zukünftigen Nutzern besonders wichtig, da Nilpeter in Indien exklusiv die Flexodruckmaschinen der FB Linie produziert und in die ganze Welt verschickt.