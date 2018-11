Direkter Zugang zu Pantonefarben über PantoneLive verfügbar

Um das Arbeiten mit Sonderfarben einfacher zu gestalten, verfügen die Oris-Anwendungen Color Tuner // Web und Color Tuner // Web von CSG jetzt über einen Zugang zu den PantoneLive-Sonderfarbbibliotheken.

Damit sind sie in der Lage, jegliche Pantone-Bibliotheken via PantoneLive zu importieren und das Pantone Matching System (PMS) in den eigenen Workflow einzubinden.

Anzeige

Der Zugang zur cloudbasierten PantoneLive-Plattform ist vor allem für Markeninhaber interessant, die Pantone-basierte Hausfarben einsetzen, sowie alle am Produktionsprozess beteiligten Partner, da sie somit die nötigen Spektraldaten und Farbvorgaben sicher und verlässlich kommunizieren können.

Erst im Mai 2018 stellten X-Rite und Pantone sechs neue PantoneLive-Bibliotheken vor, die vor allem im Bereich der Verpackungs- und Etikettenanwendungen eine präzisere und konsistentere Kommunikation von Pantone-Farben sicherstellen sollen. Insgesamt liegen damit nun mehr als 70.000 verschiedene PantoneLive-Referenzwerte in 34 einzelnen Bibliotheken für Druck- und Verpackungsanwendungen vor.

Das könnte Sie auch interessieren: