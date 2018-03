Neue Optik für die flexible Bebilderung von Flexoplatten

Die Lüscher Technologies AG in Bleienbach, Schweiz hat die neue Multi-Resolution-Optik FleXtreme! für die Flexoplatten-Belichterlinie XPose! FlexLine 330 und 360 entwickelt.

Mit FleXtreme! lassen sich sämtliche in der Druckindustrie benötigten Auflösungen von 2400, 2540, 4000, 4800 und 5080 dpi einfach per Knopfdruck anwählen. Laut Lüscher ist Dank der Konstruktion der neuen Optik selbst bei hohen Auflösungen von 4000 dpi keine Geschwindigkeitsreduktion bei der Belichtung mehr zu erwarten, verglichen mit der Belichtung von Standardauflösungen von 2400 und 2540 dpi. Die neue Optik kann auch in bestehenden Systemen nachgerüstet werden.

Außerdem können auch die Daten aus dem Frontend der XPose! FlexLine ohne weiteres an Schneideplotter, wie z. B. von Zünd oder Kongsberg, übergeben werden.

Darüber hinaus haben Lüscher Technologies und Hybrid Software in Freiburg, Deutschland eine globale Zusammenarbeit vereinbart, um ihren Kunden komplette Lösungen für die Druckvorstufe anzubieten. Erste gemeinsame Projekte sind bereits erfolgreich installiert, beispielsweise bei Orbafless s.r.l. in San Felice sul Panaro/Italien sowie bei Reproflex Brasov in Rumänien. Beide Kunden haben jeweils zwei XPose! FlexLine 360 (50“x80“) mit Full HD-Auflösung von 5080 dpi sowie die Workflowlösung Packz von Hybrid Software installiert.