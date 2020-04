INNOVATIONS-OFFENSIVE 2020

Neue Kaschiermaschine von Bobst Italia

Nova SX 550 Laminator ist die neue lösemittelfreie Kaschiermaschine von Bobst Italia, die für die Verarbeitung einer Vielzahl von Substraten auch in kleinen Auflagengrößen ausgelegt ist. Dazu gehören unter anderem dünne Alu-Folien, metallisierte Folien und andere dehnbare Materialien.

Aufgrund ihrer Konzeption als Plug-and-Play-Maschine und der Verwendung hochqualitativer Standard-Komponenten soll sich die Kaschiermaschine durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnen. Laut Bobst benötigt man für das Aufstellen der Maschine, deren Installation innerhalb einer Woche abgeschlossen sein soll, keine Fundamente.

Die technisch Ausführung Transferwalze kann entweder als Sleeve-Version oder als monolithische/integrierte Walze konfiguriert werden. Der Converter kann somit die Mehrzahl seiner vorhandenen Übertragungswalzen für den Klebstoffauftrag einsetzen. Das dreisäulige Maschinenlayout ermöglicht insbesondere eine gute Zugänglichkeit zum Auftrags- und Beschichtungswerk, was den Wechsel der Übertragungswalze erleichtert.

Der Nova SX 550 Laminator deckt standardmäßig eine Bahnbreite von 1000 bis 1500 mm ab (andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich) und ist für Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 450 m/min ausgelegt. Das maximale Rollengewicht beträgt bis zu 1,5 Tonnen. Die kompakte Kaschiermaschine ist mit einer Abluftabsaugung und Doppelgebläse, einer Einhausung des Auftragswerks mit Glasfenster sowie mit einem geschlossenen Waschsystem ausgestattet.

Nach Angaben von Bobst Italia dauert die Einstellung der Auftragsparameter lediglich eine Minute. Ein kompletter Auftragswechsel, wozu keine Werkzeuge notwendig sind, ist nach 15 Minuten durchgeführt. Für den Wechsel der Übertragungswalze benötigt der Maschinenbediener rund 90 Sekunden. Die Zeit für einen vollautomatischen Waschzyklus beträgt fünf Minuten.

“Die Nova SX 550 Laminator ist für Industrie 4.0 vorbereitet und damit bereit für die Analyse und Nachbearbeitung der Produktionsdaten”, sagt Nanni Bertorelli, die als Produktmanagerin die Beschichtungs- und Kaschierproduktlinien bei Bobst Italia bereut. “Es wurden bereits vier Nova SX 550-Kaschiermaschinen an Kunden in Italien, den Nahen Osten, in Asien und in den USA verkauft.“