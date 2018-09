Kompakte Kaschiermaschinen – Teil 1

Die große Nachfrage von Handelsunternehmen und Markenartiklern nach hochwertigen Verpackungen ist ungebrochen. Zum Schutz der jeweiligen Füllgüter verfügen diese zumeist über einen definierten Verbundaufbau, der bestimmte Barriereeigenschaften erfüllt. Für die Fertigung derartiger Verpackungsprodukte werden zunehmend kompakte Kaschiermaschinen eingesetzt, die über ihre eigentliche Funktion hinaus weitere Zusatznutzen bieten.

Die Redaktion von Flexo + Tief-Druck hat sich daher an Hersteller kompakter Kaschiermaschinen mit der Bitte gewandt, ihre Einschätzung dieser Technologie wiederzugeben und in diesem Zusammenhang ihre jeweiligen Produkte vorzustellen, die Sie in der aktuellen Ausgabe von Flexo+Tief-Druck 5-2018 lesen können. Im ersten Teil werden Bobst Italia, Comexi Group und DCM – ATM Division mit ihren Kompakt-Kaschiermaschinen vorgestellt. [6357]