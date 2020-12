Kodak erweitert Zusammenarbeit mit Microsoft

Kodak führt die neue Prinergy On Demand Business Solutions in den Markt ein. In Zusammenarbeit mit den Softwareunternehmen Microsoft, PrintVis und VPress hat man laut Angaben von Kodak eine der ersten Softwarelösungen für alle Anwendungen und Druckereien jeder Größe kreiert.

Die Prinergy On Demand Business Solutions von Kodak sind skalierbare, automatisierte Komplettlösungen, die sämtliche Anforderungen vom Auftrags- bis zum Zahlungseingang und von der Beschaffung bis zur Bezahlung abdecken. Diese neuen Lösungen sollen es Druckereien ermöglichen, ihre gesamten Geschäftsprozesse reibungslos abzuwickeln. Gleichzeitig seien Komplexität und Kosten der Integration, Aktualisierung und Pflege zahlreicher separater Softwareprodukte von unterschiedlichen Lieferanten eliminiert.

Die Prinergy On Demand Business Solutions vereinen umfassende Office-, CRM-, ERP- und MIS-Funktionalität mit Kollaborationslösungen, Web-to-Print sowie den Prinergy On Demand Produktionsworkflow in einer einzigen vollintegrierten, cloudbasierten Lösungsplattform. Die Software wird auf Microsoft Azure gehostet, womit Sicherheit und Verfügbarkeit gewährleistet sein soll. Kodak hat die Software mit branchenspezifischen Analytik- und KI-Fähigkeiten erweitert und kümmert sich im Rahmen der in Echtzeit verfügbaren Managed Services um Integration, IT-Administration und laufende Wartung. Die druckspezifische ERP/MIS-Komponente, die auf Microsoft Dynamics 365 Business Central beruht, stammt von PrintVis, während VPress fortschrittliche Web-to-Print-, E-Commerce/Webshop- und VDP-Autorenfunktionalität beisteuert.

„Die Kodak Prinergy On Demand Business Solutions erschließen der Druckindustrie den Komfort und die Wirtschaftlichkeit vollintegrierter, abonnementbasierter Softwarelösungen“, kommentierte Todd Bigger, Vice President, Print, Kodak.

Die Softwarelösungen sind ab dem 1. Januar 2021 in den USA, Kanada und Westeuropa verfügbar.