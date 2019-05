Neues Videosystem

Erhardt+Leimer komplettiert Produktpalette für die Druckbildbeobachtung

Erhardt+Leimer (E+L) hat ein neues Videosystem auf den Markt gebracht. Das OMS3 soll als Einstiegsmodell dienen.

OMS3 ist ein kompaktes System mit einer Kamera, das nur die wichtigsten Funktionen beinhaltet und so einen sehr preisgünstigen Einstieg in die Bahnbeobachtung ermöglichen soll. Die beiden 5-Megapixel-Kameras bieten einen Sichtbereich von 100 x 75 mm. Der Rechner ist in die Kameraeinheit integriert, so dass bei der Installation des Systems lediglich die Kabel für Maus, Monitor, Synchronisation und Stromversorgung an der Kameratraverse angesteckt werden müssen.

Anzeige

Die Bilder können optional auf einem Touch-Monitor dargestellt werden. Die Kameraeinheit ist an einer Cantilever-Traverse montiert und kann wahlweise manuell oder motorisch positioniert werden. Die maximale Arbeitsbreite beträgt 580 mm, die maximale Bahngeschwindigkeit 400 m/min. Das System bietet zudem die Möglichkeit zur Fernwartung. Die beiden Funktionen Autoscan, also automatischer Scan in X- und Y-Richtung sowie die Positionsgalerie, in der bis zu fünf Bildpositionen abgespeichert werden können, sind für viele Kunden vollkommen ausreichend.

Alle Elscan-Bahnbeobachtungssysteme nutzen die von E+L patentierte dualView-Technologie, d. h. zwei Kameras mit fixen Brennweiten, die in einem gemeinsamen Gehäuse kombiniert sind. Die eine Kamera zeigt einen großen Rapportbereich (Weitwinkel-Objektiv), während die andere Kamera kleinste Details sichtbar macht (Tele-Objektiv).

Der Bildausschnitt der Telekamera befindet sich dabei im Zentrum der Weitwinkelkamera. Beim digitalen Zoomen wird zwischen den beiden Kameras umgeschaltet, so dass das Druckbild mit einem Vielfachen der Druckauflösung dargestellt werden kann. Durch diese Technologie werden hochauflösende Bilder von unterschiedlichen Rapportausschnitten angezeigt.

Das könnte Sie auch interessieren: