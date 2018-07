Eine neue Rakel mit flüssigkeitsabweisender Beschichtung

Daetwyler SwissTec, ein Schweizer Hersteller von Präzisionsrakeln, hat auf die globalen Marktveränderungen reagiert und sich vor einigen Jahren neu positioniert. Dazu gehört unter anderem die Entwicklung neuer Rakelprodukte. Eines dieser Produkte ist die Rakel vom Typ MDC Pearlstar.

Rakelmesser vom Typ MDC Pearlstar (Quelle: Daetwyler Swisstec)

Die Rakel – Funktion und Arten

Im Flexo- und Tiefdruckverfahren ist die Rakel ein messerartig geschliffenes Stahlband mit der Aufgabe, überschüssige Druckfarbe von der Oberfläche bzw. der Rasterwalze bzw. des Druckzylinders abzustreifen, sodass sich Übertragungsmedien wie Farben, Lacke oder Klebstoffe nur noch in den Näpfchen befinden („abrakeln“). Im Flexodruck findet sich noch die Sonderform der Kammerrakel, die aus einer Kombination von Positiv- und Negativrakeln mit einer angeflanschten Kammer mit dem jeweiligen Übertragungsmedium besteht. Dieses Rakel/Kammersystem wird an die Rasterwalze angestellt und sichert so eine optimale Befüllung der Näpfchen und damit eine kontinuierliche Farbübertragung.

Auswahlkriterien von Rakelmaterialien

Um die optimale Rakel für den jeweiligen Kunden bzw. für die jeweilige Applikation zu finden, hat die Firm Daetwyler SwissTec in den vergangenen 45 Jahren ein breites Spektrum an beschichteten und unbeschichteten Rakeln entwickelt. Das wohl bekannteste Rakel in der Druckbranche ist das von der Firma Daetwyler entwickelte „Longlife“.

Ferner wurden die Lamellenprofile weiterentwickelt, um so den Druckern alle Möglichkeiten zu geben, eine Rakel für ihre Bedürfnisse zu wählen.

Denn entsprechend der Anwendung muss der Drucker eine geeignete Rakel haben, um möglichst effizient den Druckauftrag durchzubringen. Dabei berücksichtigt der Drucker viele Faktoren, um ein optimales und effizientes Ergebnis für seine Anwendung zu bekommen.

Neue flüssigkeitsabweisende Beschichtung

Ein Problem im Zusammenhang mit den Rakelmessern ist die Anhaftung von Übertragungsmedien. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da ein derartiger Aufbau auf dem Rakelmesser dessen Funktion nachhaltig beeinträchtigt.

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, hat Daetwyler Swisstec die neue Rakel MDC Pearlstar für den Flexo- und Tiefdruck sowie für Beschichtungsanwendungen entwickelt. Damit lässt sich das Anhaften von Farben, Lacken oder Klebstoffen im Druck und beim Kaschieren spürbar reduzieren bzw. gänzlich vermeiden. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich dabei um die erste Rakel mit flüssigkeitsabweisender Beschichtung, womit sich hervorragende Ergebnisse insbesondere bei Anwendung mit Kaltsiegelmassen, Lacken oder anhaftenden Farben und anderen Übertragungsmedien erzielen lassen.

Im Gegensatz zu anderen derartigen Produkten wird diese neuartige Beschichtung nicht in einem galvanischen Prozess aufgetragen und bietet daher vielfältige Vorteile. Die reduzierte Farbanhaftung führt zu weniger „Rotznasen“ und Streifen im Druckbild, bietet hervorragende Leistungsparameter beim Einsatz von Kaltsiegelmassen und Lacken, eliminiert bzw. reduziert Farbspritzer in Verbindung mit UV-härtenden Farben und Lacken und verringert das Backdoctoring im Flexodruck.

MDC Pearlstar wird in den Profilen Lamelle, Multiblade und Flexolife angeboten. Diese Rakelqualität ist in Breiten von 10–60 mm erhältlich und die Materialstärken umfassen in der Standardausführung 0.15–0.25 mm. Andere Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.

Intensive Entwicklungsarbeit

Die Daetwyler SwissTec AG mit Hauptsitz in Bleienbach (Kanton Bern) produziert seit 1972 hochwertige beschichtete und unbeschichtete Rakel für den Tief- und Flexodruck, aber auch für Sonderapplikationen wie beispielsweise Beschichten, Kaschieren und Lackieren. In jüngster Zeit konzentriert sich Daetwyler SwissTec stark auf diese Sonderapplikationen und leistet mit seinem technischen Team intensive Entwicklungsarbeit. Dieses Team umfasst heute weltweit mehr als 40 Druck- und Applikationstechniker, die an neuen Lösungen für die Beschichtung von Rakelmessern arbeiten. [5636]