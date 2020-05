25% des Umsatzes mit neuen Produkten

Ausbau der Produktionskapazitäten für Überdrucklacke

Actega, Hersteller unter anderem von Lacken, Druckfarben, Klebstoffen für die Verpackungs- und Druckindustrie, baut seine Fertigungskapazitäten für wasserbasierte und UV-Überdruck-Lacke aus. So steigt laut Actega die weltweite Produktionsleistung auf mehr als 150.000 Tonnen pro Jahr. Zum einen wurden rund 2 Millionen Euro in einen neuen Standort in Brasilien investiert.

„Zukünftig sollen hier auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern 180 Mitarbeiter forschen und entwickeln sowie die Produktion vorantreiben“, erklärt Andrei Sotkeviciene, Managing Director bei Actega in Brasilien. „Hierfür wurde nicht nur ein 500 Quadratmeter großes Forschungslabor eingerichtet, sondern wir haben auch neue Anlagen für die Fertigung von Überdrucklacken installiert.“

Zum anderen verzeichnet Actega nach eigenen Angaben durch die Integration der Schmid Rhyner AG eine Steigerung der Produktionskapazitäten insbesondere von UV-Lacken. Das Unternehmen aus dem schweizerischen Adliswil mit knapp 80 Mitarbeitern sowie einem Umsatz von rund 50 Millionen Euro ist auf Lösungen im Bereich der Druckveredelung und des Digitaldrucks spezialisiert.

Ein Fokus liegt auf dem Digitaldruck und den Digital-Lackauftrag. Seit 2016 bestehen Kompetenz- und Technologiezentren an den Standorten Lehrte bei Hannover (Deutschland) und Cinnaminson in New Jersey (USA). Hier werden die F&E-Tätigkeiten gebündelt und die für den Einsatz digitaler Drucktechnologien benötigten Tinten, Primer und Überdrucklacke zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus bietet Actega auf Basis der von Schmid Rhyner entwickelten und patentierten diVar-Technologie eine Palette an digitalen Lacken, in LM- und nicht LM-Qualität, für den Bogen- und Rollendruck an.

EcoLeaf ermöglicht Metallisierung ohne Folie und soll bald kommerziell verfügbar sein. „Bereits jetzt erzielen wir mehr als 25% unseres Umsatzes mit neuen Produkten, F&E-Ausgaben umfassen 10%“, erläutert Andreas Gipp. „So befassen wir uns derzeit mit einer nächsten Generation von Barrierelacken, ermöglicht durch neuartige wässerige Elastomerdispersionen der Yunico-Technologie, die frei von Emulgatoren und Lösemitteln sind.“

„Mit der bald verfügbaren, neuen Produktlinie ACTGreen handelt es sich um ein neues Portfolio an wasserbasierten Lacken für Faltschachteln und Etiketten.