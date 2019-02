Flexible Verpackungen

Asahi Photoproducts kündigt neue Flat Top-Flexodruckplatte an

Asahi Photoproducts wird im ersten Halbjahr 2019 eine neue Flexodruckplatte auf den Markt bringen. Die Druckplatte mit der Bezeichnung AFP-BFTH ist mit integrierter Flat Top-Technologie und der sogenannten „Clean Transfer Technology“, die eine Kiss-Print-Einstellung im Druckspalt ermöglichen soll, ausgestattet.

Laut Asahi Photoproducts fügt sich die neue Fotopolymer-Druckplatte in allen gängigen Workflow-Umgebungen ein und kann auf allen marktüblichen Geräten verarbeitet werden. Die Druckplatte ist in den Stärken 1,14 und 1,7 mm erhältlich und wurde für wasserbasierte, lösemittelbasierte und UV-Farbsysteme entwickelt. Die Flexodruckplatte ist in harter Ausführung für den Druck auf Folie und Papier ausgelegt.

