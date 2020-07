Adapter und Sleeves für alle Fälle

Für den Flexodruck bietet Polywest ein dreistufiges System stark schwingungsdämpfender Polycarbon-Adaptern an. Sie verfügen über eine verschleißfeste und robuste Oberfläche aus Kohlenstofffasern, die auch sehr häufigen Sleevewechseln zuverlässig standhält.

Polycarbon

Anzeige

Polycarbon Basic ist ein Adapter mit solidem Aufbau und für den Einsatz in allen marktüblichen Druckmaschinen geeignet. Im Gegensatz dazu hebt sich Polycarbon Allround durch einen stärker schwingungsdämpfenden Kohlenstofffaseraufbau ab. Dies verbessert die Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion, insbesondere bei Adaptern mit größeren Wandstärken. Damit ist Allround nach Einschätzung von Polywest nahezu allen aktuell marktüblichen Anforderungen gewachsen.

Polycarbon Fast ist ausgelegt für maximale Druckgeschwindigkeit und wird gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Im Bereich der Adapter für hydraulische Spannwellen bietet Polywest mit Polycarbon Hydraulic einen hochqualitativen Adapter mit äußerster Laufruhe selbst bei maximalen Druckgeschwindigkeiten an.

Polybridge

Die Produktlinie Polybridge besteht aus Adapter-Speziallösungen für den Flexodruck. Polybridge Soft verfügt über eine kompressible Oberfläche und ist insbesondere für Thin- und Classic-Sleeves geeignet.

Mit seiner nahezu verschleißfreien Oberfläche aus Kohlefasern ermöglicht Polybridge Mount eine außergewöhnlich schnelle Sleevemontage. Dieser Adapter kann auch mit der von Polywest entwickelten Silentflow-Technologie ausgestattet werden. Sie schafft die Voraussetzungen für eine einfache Sleevemontage auch bei schwieriger Versorgung mit Druckluft, sowie die mittige Montage von Sleeves mit unterschiedlichen bzw. kürzeren Ballenlängen. Polybridge Laser ist mit einer laserresistenten roten Rubinoberfläche ausgestattet und komplettiert das Adapterprogramm von Polywest.

Im Sleevebereich wird Polywest in Kürze mit Obsidian ein innovatives Produkt auf dem neuesten Stand der Kunststoff- und Nanotechnologie vorstellen. Dieser Sleeve befindet sich aktuell in der Testphase bei ausgewählten Kunden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Verfügung stehen.