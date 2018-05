Eltex präsentiert eine neue Generation von Hochspannungsgeneratoren

Die neuen Power Charger von Eltex sind ab April 2018 verfügbar. Sie decken verschiedene Leistungsstufen und Aufladeanwendungen ab und können analog oder über digitale Feldbus-Schnittstellen betrieben werden.

Zum Marktstart ist eine Steuerung über Canopen sowie ModbusTCP erhältlich. Das modulare System ist zur Integration von weiteren Feldbus-Standards vorbereitet. Die integrierte Entladeeinheit spart Platz und vereinfacht die Steuerung innerhalb des Prozesses. Über die Touch-Überwachungsteuerung Eltex Connected Control können mehrere Generatoren zentral verwaltet werden.

Der Eltex Power Charger ist für nahezu alle Aufladeanwendungen geeignet. Die gezielte Aufladung ermöglicht beispielsweise beim Laminieren das genaue Anlegen von Folienlagen und blasenfreie Oberflächen auch bei schnellem Arbeitstempo. An Wicklern ist klebebandfreies Arbeiten möglich, die Bahn kann exakt am Wickelkern fixiert werden. Richtig eingesetzte Aufladungskomponenten unterstützen kantengenaues Aufwickeln von Folien.

Ein Softwarekonzept steuert die Hochspannung. Die Software erkennt Schwankungen durch Ladewechsel, balanciert sie aus und stellt Anlaufzeiten der Hochspannung im Millisekunden-Bereich sicher. Die Software erkennt Verblitzungen frühzeitig. Dabei können Anwender die Empfindlichkeit auf den jeweiligen Prozess anpassen. Ein integrierter Speicher erfasst die Betriebszustände des Power Chargers. Neu ist, dass jetzt auch benutzerseitige Veränderungen der Parameter aufgezeichnet werden. So können Anwender die Einstellungen des Generators ideal auf ihre Prozesse abstimmen.

Neben verschiedenen Schutzeinrichtungen an der Innenseite des Generators sichern mehrere Features den Hochspannungsausgang vor Überströmen und -spannungen. Das verlängert die Lebensdauer der Steuerung und hochspannungserzeugenden Teile.

Ein automatisches Power-Derating passt die erzeugte Spannung beziehungsweise den Strom an die eingestellte Betriebsart an. Je nach Ausstattungsvariante sorgt eine Verschmutzungsüberwachung der angeschlossenen Elektroden für Prozesssicherheit. Der Generator ist künftig auch in Performance Level D-Ausführung erhältlich. Ein neues Stecker- System ermöglicht ein sicheres Kontaktieren der eingesetzten Elektroden.