K 2019 (16.- 23. Oktober in Düsseldorf)

Vielfältige Lösungen zur Qualitätssicherung

Die auf der K 2019 vorgestellte Technik von BST eltromat für Bahnlaufregelung, Registerregelung, Bahnbeobachtung, 100%-Inspektion und Farbmessung soll den Ressourceneinsatz sowie Abfälle minimieren und damit die Ökobilanzen von Unternehmen und ihrer Produkte verbessern. Gleichzeitig sollen sie in Produktion kurze Rüstprozessen ein konstantes Qualitätsniveau sicherstellen.

„Darüber hinaus demonstrieren wir, wie die Integration und Automatisierung verschiedener Prozessschritte die Ergebnisse der Qualitätssicherung noch verbessern und damit die Effizienz in der Produktion weiter erhöhen können“, umreißt BST eltromat-Marketingleiterin Anne-Laureen Lauven das Themenumfeld auf dem Messestand des Unternehmens. Außerdem beteiligt sich BST eltromat auf der K 2019 am VDMA Circular Economy Forum auf dem Freigelände vor Halle 16. Der Verband informiert hier mit Daten, Fakten und Praxisbeispielen über das Thema Kreislaufwirtschaft.

Das Sensorik-Portfolio von BST eltromat bildet einen Ausstellungsschwerpunkt auf dem Messestand des Unternehmens. „Mit unseren Ultraschall-Sensoren, optischen Sensoren, digitalen Sensoren und Weitbereichssensoren decken wir die vielfältigen Anforderungen der Kunststoffbranche an die Qualitätssicherung aus einer Hand ab. In den zunehmend digitalisierten Produktionsprozessen unserer Kunden gewinnt unsere Sensorik als Bindeglied zwischen Maschinen-Hardware und digitaler Technik noch weiter an Bedeutung – liefert sie doch die Informationen, die für Optimierungen von Produktionsprozessen gebraucht werden“, erklärt Kai Prahl, Gebietsleiter im Vertrieb von BST eltromat in Deutschland.

Sensor-Integration im Rollenschneider

In diesem Zusammenhang ist in Düsseldorf unter dem Stichwort Converting 4.0 unter anderem das Zusammenspiel eines digitalen Linien- und Kontrastsensors CLS PRO 600 von BST eltromat mit einem Rollenschneider und der integrativen Plattform the@vanced von Kampf Schneid- und Wickeltechnik zu sehen. Die Simulation stellt dar, wie bei der integrierten Technik die Sensorik und die motorische Messerachse des Rollenschneiders automatisch eingerichtet werden. Bei dieser Applikation werden nicht mehr die Messer zum Sensor, sondern die Motive auf den Materialbahnen zur Messerachse ausgerichtet. Der Sensor wiederum fährt automatisch auf die vorgegebenen Linien. Die Produktionsdaten für das Rollenschneiden können aus ERP-Systemen direkt in die Steuerungen der Systeme fließen. Die automatische Schnittbildausrichtung vereinfacht und verkürzt die Einrichtezeiten im Schneidprozess, schließt Fehlerquellen aus und vermeidet Ausschuss.

Feldbusfähiges Regelgerät

Ins gleiche Bild passen die neuen Regelgeräte der ekr CON 600-Familie. Diese stellt BST eltromat in Düsseldorf für seine Bahnlaufregelungen vor. Mit dem ekr CON 600 und dem ekr CON 600 net besteht diese neue Familie aus zwei Regelgeräten mit erweitertem Funktionsumfang. Das ekr CON 600 net ist zusätzlich mit einem Feldbus ausgestattet. Beide Regelgeräte warten mit der gleichen Bedienphilosophie auf wie die anderen Regelgeräte von BST eltromat. Das heißt, das Einrichten und die Bedienung funktionieren für die Maschinenführer über das Touch-Bedienfeld gleichermaßen intuitiv und einfach. Ingo Ellerbrock, Leiter des Produktmanagements bei BST eltromat: „Das neue Regelgerät gibt unseren Kunden die Möglichkeit, ihr Feldbussystem auf einfache Weise um eine Bahnlaufregelung zu erweitern und die von der Bahnlaufregelung zur Verfügung gestellten Informationen für die Optimierung ihrer Prozesse zu nutzen. Sie können ihre Bahnlaufregelung schneller einrichten, effizienter betreiben und ihre Prozesssicherheit erhöhen.“ Auch das reduziert bzw. vermeidet Abfall in der Produktion. Kunden, die sich zunächst für ein ekr CON 600 entscheiden, können jederzeit auf ein ekr CON 600 net umsteigen, ohne in ihren Prozessen Veränderungen vornehmen zu müssen.

Kontrolle und Vernetzung im Druck

Auch im Bereich Qualitätssicherung mit dem iPQ-Center richtet BST eltromat auf der K einen Fokus auf vereinfachte Rüstprozesse. Unter anderem zeigt das Unternehmen hier mit Color DataPreparation und Smart DataPreparation zwei Optionen, mit denen die Inline-Spektralfarbmessung iPQ-Spectral unter anderem für Anwendungen im Druck flexibler Verpackungen automatisch eingerichtet werden kann. Mit Color DataPreparation lassen sich die Daten für die Inline-Spektralfarbmessung bereits in Druckvorstufe, Produktionsplanung oder Qualitätsmanagement aufbereiten. Dabei geben die Mitarbeiter die Messpositionen, L*a*b*-, Dichte- und Tonwerte wahlweise manuell ein oder importieren sie in Form von CxF-Dateien. Anschließend werden mit Color DataPreparation virtuelle Druckkontrollstreifen generiert und vor Druckbeginn an iPQ-Spectral übergeben. Über Verpackungsdruckereien hinaus kontrollieren mit iPQ-Spectral zum Beispiel auch Folienhersteller die Farben ihrer Produkte.

Smart DataPreparation vernetzt das iPQ-Center zum Beispiel mit ERP-Systemen. So können Auftragsdaten wie unter anderem Namen und Nummern der Jobs, Rezepturen, Referenzwerte und Messpositionen aus diesen Systemen direkt in das iPQ-Center fließen. Mit iPQ-Check für die 100%-Druckbildinspektion, iPQ-View für die digitale Bahnbeobachtung und iPQ-Spectral besteht das iPQ-Center aus drei Modulen, die der iPQ-Workflow zu einem System für die zentrale Steuerung zahlreicher qualitätssichernder Funktionen integriert. Das iPQ-Center stellt Maschinenführern jetzt vergrößerte Fehleransichten in den Fehlerprotokollen zur Verfügung.

Mit seinen Standard-Lösungen für Bahnlaufregelung, Registerregelung, Bahnbeobachtung und 100%-Inspektion deckt BST eltromat einen Großteil der Anforderungen der bahnverarbeitenden Kunststoffindustrie ab. „Je nachdem, wie die Systeme von BST eltromat konfiguriert und mit Lösungen anderer Hersteller integriert werden, erschließen sie gemeinsamen Kunden zusätzliche Möglichkeiten“, so Ellerbrock.

