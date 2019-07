FachPack 2019

Qualitätskontrolllösungen für den Verpackungsdruck

EyeC präsentiert vom 24. bis 26. September neue Entwicklungen für die Druckbildkontrolle von Packmitteln auf der diesjährigen FachPack in Nürnberg. Gemeinsam mit der Dr. Wirth Grafische Technik GmbH & Co.KG stellt EyeC in Halle 9 auf Stand Qualitätskontrolllösungen für Faltschachteln vor.

Druckereien, Pharmazeuten und Markenhersteller können sich über neue Entwicklungen für die Prüfung von Druckdateien informieren. So soll der ausgestellte EyeC Proofiler Graphic die Druckvorstufenprüfungen vereinfachen und den Anwender bei der Vermeidung potenzieller Fehler vor der Plattenherstellung unterstützen. EyeC informiert zudem über Lösungen für die Automatisierung der Druckvorstufeninspektionen innerhalb moderner Workflowsysteme, wie der Esko Automation Engine.

Als mögliche Lösung in der Druck- und Pharmaindustrie kommt der auf der FachPack präsentierte EyeC Proofiler 600 DT bei der Prüfung von Stichproben zum Einsatz. Das System prüft u. a. die Qualität von Texten, Grafiken, Braille sowie 1D- und 2D-Codes und berücksichtigt dabei die neuesten Anforderungen hinsichtlich Datenintegrität, Datensicherheit und Audit Trail. Ein überarbeiteter Pharma-Workflow erlaubt zudem ein zentrales, datenbankgestütztes Audit Trailing.

Über EyeC

Die EyeC GmbH mit Sitz in Hamburg bietet seit 2002 weltweit Artworkprüfungs- und Druckbildinspektionssysteme an. Das Unternehmen bietet Lösungen, welche die Produktqualität während des gesamten Herstellprozesses sicherstellen soll — von der ersten Artwork-Datei bis hin zum fertigen Druckerzeugnis, wie z. B. Faltschachteln, Etiketten, Beipackzettel oder flexibler Verpackungen. Laut EyeC sind weltweit mittlerweile über 1800 Inspektionssysteme von EyeC bei pharmazeutischen Unternehmen, Druckereien und Markenartikelherstellern im Einsatz. Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 60 Mitarbeiter in Hamburg und hat internationale Vertriebspartner in mehr als 20 Ländern.