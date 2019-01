ICE 2019 – Wer zeigt was?

Meech – Smart Control und breites Sortiment an Elektrostatik Systemen und Bahnreinigern

Meech International zeigt auf der ICE Europe 2019 (12. – 14. März 2019, Messe München), wie seine Bahnreiniger und Elektrostatik Systeme den Convertern helfen können, eine makellose Bahn des Druck- und Converting-Prozesses zu erhalten. „Das kürzlich herausgebrachte Automatisierungsgerät Hyperion SmartControl wird neben einer Reihe von Hyperion Elektroden – darunter 971IPS, 929IPS und 924IPS – sowie der gesamten Serie von Kontakt- und kontaktlosen Bahnreinigern zu sehen sein.“

Im Bereich Industrie 4.0 stellt Meech das Hyperion SmartControl vor, das zur Überwachung der Hyperion Elektroden entwickelt wurde. Es ermöglicht dem Bediener über ein Remote-Gerät, den Zugriff auf Leistungsinformationen. Außerdem kann er die Betriebseinstellungen anpassen, um maximale Produktivität und Qualität zu erreichen. Die Fernüberwachung und -steuerung über mobile Geräte ermöglicht es den Bedienern zudem, Änderungen und Anpassungen an bis zu sechs Elektrostatikgeräten an jedem Ort vorzunehmen.

SmartControl ist für die Verwendung mit den Meech Hyperion DC-Elektroden (971IPS, 929IPS und 924IPS) geeignet. Diese Produktreihe, die eine Entladung auf kurzen, mittleren und großen Reichweiten ermöglicht, kann in den Produktionslinien der Converter installiert werden.

Meech’s 924EX ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen zertifiziert und kommt im Tiefdruck, in der Folienextrusion und bei Beschichtungsanwendungen zum Einsatz. Die Ausgangsspannung dieser Elektrode werden mit dem 233v4 DC-Netzgerät gesteuert und können laut Meech an schwierige Anwendungen und sehr empfindliche Materialien in Ex-Zonen angepasst werden.

Zu sehen ist auch das komplette Sortiment an Bahnreinigungssystemen, einschließlich TakClean und CyClean. Mit TransTak Elastomer-Kontaktreinigungswalzen nimmt der für schmale Bahnen geeignete TakClean trockene, ungebundene Verunreinigungen von der Oberfläche der Bahn auf und entfernt sie. CyClean ist ein kompaktes Gerät und kontaktloses Reinigungssystem, das für viele Substrat geeignet ist.

Halle A6/Stand 330

