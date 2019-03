ICE Europe 2019 - Wer zeigt was?

Folex – Veredelung und Beschichtung von Folien

Als Spezialist für Beschichtung und Konfektionierung von Folien und anderen bahnförmigen Substraten informiert die Folex Gruppe auf der ICE Europe 2019 unter anderem über die Verarbeitung von wässrigen sowie lösemittelbasierenden und UV-reaktiven Formulierungen, Kratzfestbeschichtung, Thermostabilisierung, Laminierung oder Konfektionierung. Dies sowohl unter Rein- als auch Sauberraumbedingungen.

Folex ist nach eigener Aussage in der Lage, unterschiedliche Trägermaterialien von 0,005 – 2,00 mm zu verarbeiten und Schichtdicken von 0,1 – 80 my beidseitig aufzutragen.

Die Folex-Gruppe mit drei Produktionsgesellschaften in der Schweiz und in Deutschland (Köln und Erlangen) bietet als Spezialist für die Veredelung und Beschichtung von Folien und Spezialmedien Produkte und Dienstleistungen für die unterschiedlichsten Märkte an.

Halle A6, Stand 574

