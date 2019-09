FachPack 2019 (24.-26. September in Nürnberg)

Flexible Verpackungen – Zwischen Recyclingfähigkeit und geforderten Materialeigenschaften

Die ppg > Unternehmen präsentieren auf der FachPack 2019 flexible Verpackungen im Fokus von Design for Recycling, Einsatz von Regranulaten sowie nachwachsenden Rohstoffen. Den Schwerpunkt bilden dabei die Neuentwicklungen rein polyolefiner Verpackungslösungen als Ersatz bisher bevorzugt eingesetzter Mischlaminate.

Zudem werden Anhand von verschiedenen Anwendungen die Möglichkeiten des Einsatzes von Post-Consumer Rezyklat (PCR) und nachwachsenden Rohstoffen vorgestellt.

Im Kontext von Design for Recycling haben sich die Anforderungen an flexible Verpackungen stark verändert. Im Spannungsfeld zwischen Verpackungsgesetz und dem Druck der Öffentlichkeit liegt die Herausforderung darin, die Veränderungen für bereits etablierte Verpackungskonzepte umzusetzen. Entscheidend dabei ist, dass im Zuge der Materialumstellung die Funktionalität des Packmittels erhalten bleibt.

Polyolefine Lösungen für Oberfolien und Schlauchbeutel

Die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungsfolien ist im Wesentlichen abhängig von den Kunststoffsorten, aus denen sie gefertigt wurden. Die Polyolefine Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) bilden dabei die rechtlich relevante Zielfraktion. In der Vergangenheit wurden jedoch häufig bestimmte Eigenschaften einer Verpackung durch die Kombination polyolefiner Kunststofftypen mit Polyamid (PA) oder Polyethylenterephthalat (PET) gelöst.

Mit dieser Zielsetzung hat die ppg > für einen Kunden aus der Molkereiindustrie eine recyclingfähige Folie für junge Käse entwickelt, die einen Ausgasungsprozess ermöglicht. Die Herausforderung dabei bestand darin, das PA durch ein PP zu ersetzen und gleichzeitig eine Möglichkeit zu finden, eine mittelstarke Gasbarriere aufrecht zu erhalten.

Treffen Sie ppg > auf der FachPack 2019: Halle 7, Stand 341

Über ppg>

Die ppg > produziert an zwei Standorten in Deutschland flexible Verpackungen für die Konsumgüterindustrie. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Fertigung von Beutel- und Oberfolien für anspruchsvolle MAP-Verpackungen. Mit eigener Folienextrusion von bis zu neun Schichten, Flexo- und Tiefdruckkapazitäten sowie verschiedenen Kaschierverfahren, verfügt die ppg > über ein breites Technologieangebot.