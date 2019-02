GMG informiert auf der ProFlex 2019 über Farbmanagementlösungen für den Etiketten- und Verpackungsdruck

„Farbe im Griff“ – verlässlich und verbindlich

Das GMG-Team aus Tübingen lädt die Besucher der ProFlex 2019 – das Event der Flexo- und Verpackungsdruckbranche – auf seinen Stand (Nr. 8) ein, um über aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Verpackungsdruck zu diskutieren und neue Lösungen vorzustellen.

Dabei ist ein effektives und verlässliches Farbmanagement wohl das entscheidende Kriterium für die erfolgreiche Herstellung von Packmitteln. GMG ist im Etiketten- und Verpackungsdruck ein bekannter Anbieter für Farbmanagement- und Proofing-Lösungen. Viele Designstudios, Vorstufenbetriebe und Drucker in der Verpackungsindustrie setzen auf GMG-Anwendungen.

GMG informiert auf der ProFlex unter anderem über die präzise Simulation von Überdrucken-Effekten und Sonderfarben oder wie sich Farbprofile ohne ein spezifisches Testchart erstellen lassen.

Die ProFlex findet am 06. und 07. März an der Hochschule der Medien in Stuttgart statt. Mehr Informationen zu diesem Branchen-Event erhalten Sie auf der DFTA-Website!

Termin vereinbaren

Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem GMG-Team, um auf der ProFlex über ihr Optimierungspotenzial und die neuesten Technologie-Lösungen in Sachen Farbmanagement zu sprechen.

Scheiben Sie einfach Ihren Terminwunsch per Mail!

