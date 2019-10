Verpackungsindustrie

FachPack zieht positive Abschluss-Bilanz

Rund 44.000 Fachbesucher nutzten die FachPack vom 24. bis 26. September in Nürnberg, um sich über den aktuellen Transformationsprozess in der Verpackungsindustrie zu informieren. Damit erzielte die Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik etwa die gleiche Besucheranzahl wie im vergangenen Jahr. Insgesamt 1591 Aussteller stellten ihre Innovationen und Trends in der Verpackungsbranche vor. Im Vorjahr betrug die Anzahl der Aussteller 1644.

Deutlich mehr Besucher als in den vergangenen Jahren kamen aus dem Ausland. Das erstmals ausgerufene Leitthema „Umweltgerechtes Verpacken“ traf den Nerv der Zeit und zog sich wie ein roter Faden durch die 12 Messehallen sowie das Rahmenprogramm. Knapp die Hälfte der Aussteller hatten das Thema „Umweltgerechtes Verpacken“ auf ihren Messeständen abgebildet.

Die FachPack bot ein umfangreiches Angebot entlang der Prozesskette Verpackung: angefangen bei Packstoffen und Verpackungsmaschinen über Verpackungsdruck und -veredelung bis hin zu Logistiksystemen und Services.39 Prozent der Unternehmen reisten aus dem Ausland an, allen voran aus Italien (76), den Niederlanden (55), der Schweiz (47), der Tschechischen Republik (47), Polen (47), der Türkei (42), Österreich (41), Frankreich (39), Spanien (25) und Belgien (24).

90 Prozent Entscheider und Mitentscheider

Besonders gelobt wurde von Ausstellern die hohe Qualität des Fachpublikums. Die Ergebnisse einer Besucherbefragung durch ein unabhängiges Institut belegen dies: Rund 90 Prozent der Fachbesucher gaben an, in Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens einbezogen zu sein. Jeder zweite Fachbesucher hat eine leitende Position, etwa jeder Fünfte ist in der Geschäftsleitung.

Die Besucher kamen vor allem aus den Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma und Medizin, Kosmetik, Chemie, Elektronik und Automotive. Jeder zehnte Besucher ist im Handel tätig.

Foren, Mitmachworkshops und Start-ups beim Publikum sehr beliebt

Das Rahmenprogramm mit seinen innovativen Formaten, wie zum Beispiel der Open Workshop Area in Halle 9 oder den drei Sonderflächen, auf denen sich nationale und internationale Start-ups präsentierten, erfreute sich großer Beliebtheit. In den beiden Foren PackBox und TechBox liefen 120 Fachvorträge, davon die Hälfte zu verschiedenen Aspekten des umweltgerechten Verpackens.

Brisante Themen wie Design for Recycling, Kreislaufwirtschaft oder biobasierte Kunststoffe wurden aufgegriffen und Redner namhafter Unternehmen wie der No-Waste-Einkaufsplattform Loop, Tescooder Procter & Gamble standen auf der Bühne.

Auch die führenden Forschungsinstitute und Verbände waren vertreten. In manchen Vorträgen waren viermal so viele Zuhörer wie Sitzplätze vorhanden. Insgesamt wurden rund 10.000 Zuhörer(2018: 7500) in beiden Foren an allen drei Messetagen gezählt.

Turnusgemäß pausiert die Fachpack in 2020. Die nächste Fachpack findet vom 28. bis 30. September 2021 im Messezentrum Nürnberg statt.