Dario Urbinati

Neuer Vertriebsleiter bei Gallus

Dario Urbinati wird ab ersten Juni 2021 Head of Sales bei Gallus. Der neue Vertriebsleiter ist ein bekanntes Gesicht im Schweizer Traditionsunternehmen.

Dario Urbinati war in seiner beruflichen Laufbahn von 2007 bis August 2016 bereits für die Gallus-Gruppe tätig, u.a. als Managing Director für die damals neu gegründete Sales- und Serviceorganisation Gallus South East Asia. In den letzten Jahren war er in anderen Führungspositionen in der graphischen Industrie und in der Chemiebranche beschäftigt, zuletzt als Chief Sales and Marketing Officer bei der Actega Metal Print GmbH in Deutschland.

Anzeige

Vom 1. Juni 2021 an wird Dario Urbinati von St. Gallen, dem Schweizer Stammsitz der Gallus-Gruppe, aus tätig sein. In seiner Funktion als Head of Sales berichtet er als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an den Geschäftsführer Dr. Frank Schaum.

«Wir freuen uns, dass wir Dario Urbinati für die Position des Vertriebsleiters gewinnen konnten. Er kennt die Bedürfnisse unserer Märkte und auch viele unserer Kunden persönlich. Von seiner langjährigen Vertriebserfahrung und Branchenkenntnis werden, sowohl unsere Kunden als auch unser Sales-Team profitieren», äussert sich Dr. Frank Schaum zur Neubesetzung.