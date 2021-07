Dreiköpfige Führungsspitze

Isra Vision unter neuer Führung

Ende Juni 2021 zog sich der Gründer und CEO der Isra Vision, Enis Ersü, aus dem operativen Berufsleben zurück. Im Zuge seiner Nachfolgeplanung ist Isra eine strategische Partnerschaft mit der schwedischen Industriegruppe Atlas Copco eingegangen und bildet dabei den Kern der neuen Division Machine Vision Solutions.

Mit einem neuen Managementteam sollen jetzt die Weichen für die weitere, erfolgreiche Geschäftsentwicklung gelegt werden. Die neue dreiköpfige Führung setzt sich aus den zwei bekannten Isra-Vision-Vorständen Hans Jürgen Christ und Dr. Johannes Giet und dem neuen Sprecher des Isra-Vision-Vorstandes Tomas Lundin zusammen. Tomas Lundin war über 20 Jahre für den Atlas-Copco-Konzern in diversen leitenden Positionen tätig.

In den letzten vier Jahren hat er in China als General Manager Industrial Technique Erfahrungen im asiatischen Markt gesammelt. Bereits seit August 2020 ist er bei Isra im Headquarter in Darmstadt vor Ort und als Mitglied des Management Boards aktiv. Dabei wird Tomas Lundin von der Zentrale in Darmstadt aus die neue Division Machine Vision Solutions leiten. Hans Jürgen Christ ist bei Isra Vision seit 25 Jahren dabei. Schon in den ersten Jahren übernahm er die Vertriebsleitung und ist als CSO einer der Manager, die zum Wachstum von Isra Vision beigetragen haben. Dr. Johannes Giet kam im Jahre 2001 über die Akquisition Rheinmetall Machine Vision zu Isra, wobei er selbst der Transaktionsmanager war. Im Anschluss hat er die Leitung der Entwicklung von Isra Vision weltweit übernommen. Mit einem Innovationskurs verbunden mit strategischen und operativen Impulsen hat er den Erfolg von Isra maßgeblich mit bestimmt.