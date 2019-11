Europäischer Tiefdruckverband (ERA) und Hochschule der Medien (HdM)

„Tiefdruck zum Anfassen“

Vom 27.bis zum 29. November veranstaltet die European Rotogravure Association (ERA) an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart wieder den erfolgreichen Kurs „Tiefdruck zum Anfassen“.

Die HdM ist europaweit die einzige Hochschule, die eine komplette Tiefdrucklinie von der Formherstellung bis zu einer Rollenrotations-Tiefdruckmaschine betreibt. Die Abteilungen Tiefdruck-Formherstellung und Tiefdruck sind damit in der europäischen Hochschullandschaft einzigartig. An der HdM können alle Aspekte des Tiefdrucks hautnah praktisch erfahren und erprobt sowie die Qualität aller Produktionsschritte mit spezieller Messtechnik überwacht werden.

Die hier angebotene Einführung in Theorie und Praxis des Tiefdrucks reicht von der Galvanik zur Aufkupferung von Tiefdruckzylindern, der Oberflächenbearbeitung über die Erstellung eines Layouts und der anschließenden elektromechanische Gravur der Tiefdruckform bis zum Druck auf verschiedenen Papieren mit unterschiedlichen Farbrezepturen. Neben der elektromechanischen Gravur werden natürlich auch die Prozessabläufe anderer moderner Formherstellungsverfahren erläutert.

Alle Arbeitsschritte werden an den Geräten und Maschinen im Formherstellungslabor und im Tiefdruck praktisch erprobt. Ein mit den Kursteilnehmern für die Gravur vorbereiteter Zylinder wird mit einem im Kurs erstellten Layout elektromechanisch graviert, gedruckt und zur Qualitätssicherung mit der entsprechenden Messtechnik begleitet.

Der Kurs ist primär abgestimmt auf Mitarbeiter von Tiefdruckereien, Zylinderherstellern und Reproanstalten, Papier-, Substrat- und Farbhersteller sowie Quereinsteiger. Er richtet sich nicht primär an das technisch versierte Personal von Tiefdruckereien.

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer pro Kurs beschränkt, um jedem Teilnehmer eine aktive Teilnahme bei den einzelnen Produktionsschritten, d.h. ein „Begreifen“ zu ermöglichen.

Deshalb melden Sie sich am besten heute noch zum Kurs „Tiefdruck zum Anfassen“ an. Es sind nur noch wenige Plätze frei!

Senden Sie Ihre Anmeldung formlos an Stefani Dhami von der ERA (stefanidhami@era-eu.org). Sie steht Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung (Tel.: +49 89 4395051)

Organisatorische Infos zum Kurs