Seit 2013 mehr als 700 Millionen Euro für Modernisierung von Energieanlagen und Energieeffizienz Verbesserungen ausgegeben

Mondi beschließt 10-Jahres-Aktionsplan für mehr Nachhaltigkeit

Mit dem Aktionsplans MAP2030 hat sich der international agierende Verpackungshersteller Mondi in Sachen Nachhaltigkeit für die nächsten zehn Jahren ambitionierte Ziele gesetzt. Dabei konzentrieren sich die Verpflichtungen auf drei zentrale Maßnahmenbereiche:

kreislauforientierte Verpackungs- und Papierprodukte;

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Alle drei Bereiche orientieren sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDG) und sind Teil von Mondis „sustainable by design“-Fokus. Jeder Bereich des Nachhaltigkeitsplans umfasst drei Verpflichtungen, mit konkreten Zielen und Leistungskennzahlen (KPIs):

Kreislauforientierte Produkte: Mondi verpflichtet sich zur Herstellung von Verpackungs- und Papierprodukten, die Materialien im Umlauf halten und Abfall vermeiden. Bis 2025 sollen alle Mondi-Produkte wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sein.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ein Ziel ist, bis 2030 den Frauenanteil auf allen Ebenen von heute 21 Prozent auf mindestens 30 Prozent zu erhöhen. Dazu müssen in den nächsten zehn Jahren vier von zehn Neueinstellungen Frauen sein.

Maßnahmen gegen den Klimawandel: Zu den Zielen gehört die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit wissenschaftlich fundierten Zielen (Science Based Targets). Außerdem setzt Mondi bei gleichzeitigem Unternehmenswachstum auf null Abholzung in der Holzbeschaffung.

Der Nachhaltigkeitsplan MAP2030 gründet auf den bisherigen Geschäftspraktiken und umfasst Geschäftsethik und Governance, Menschenrechte und lokale Bevölkerung, Beschaffung und Umweltfolgen. MAP2030 ist der nächste Schritt in der jahrelangen Nachhaltigkeitsarbeit von Mondi.

Mondi hat nach eigenen Angaben seit 2004 seine CO 2 -Emissionen bereits um 45 Prozent gesenkt. Dafür erhielt das Unternehmen als eines von nur zehn Unternehmen weltweit 2020 vom Carbon Disclosure Projekt (CDP) einen Triple-A-Score für seine Umweltleistung in Bezug auf Klima, Wälder und Wassersicherheit.

Dazu Gladys Naylor, Group Head of Sustainable: „Mondi hat in den vergangenen Jahren an allen Standorten strategisch in mehr Nachhaltigkeit investiert. Seit 2013 haben wir mehr als 700 Millionen Euro für die Modernisierung von Energieanlagen und die Verbesserung der Energieeffizienz ausgegeben. Außerdem haben wir in den vergangenen fünf Jahren mehr als 50 Millionen Euro in Initiativen investiert, die der lokalen Bevölkerung an unseren Standorten zugutekommen. Auch in Zukunft werden wir ein vergleichbares Maß an Unterstützung leisten. Schon heute widmet Mondi ein Viertel seines Waldbestands dem Erhalt und dem Schutz der Biodiversität und hat eine 100%ige Zertifizierung der eigenen Forstflächen.“