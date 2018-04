Lohmann – Vielfältige Aktivitäten auf Fachveranstaltungen

Der Hersteller von Klebeband- und Klebstofftechnologien nahm im Februar 2018 an einer Open-House-Veranstaltung des Druckmaschinenherstellers Bobst Bielefeld mit einem eigenen Stand teil. Anlass der Einladung, die von etwa 400 Besuchern angenommen wurde, war die Premiere der neuen Zentralzylinder-Flexodruckmaschine 20Seven.

Eine weitere Aktivität von Lohmann war die Teilnahme an der von der DFTS organisierten Fachveranstlatung ProFlex im März in Stuttgart, die jedes Jahr ein vielfältiges Programm für die Flexo- und Verpackungsdruckbranche bietet. In diesem Jahr standen vor allem aktuelle Fachfragen und Zukunftsthemen der Branche im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Firmen Dortschy, Zecher und Polywest stand Lohmann den Besuchern der Hausmesse zu Fachgesprächen zur Verfügung. Mit der Firma Dortschy verbindet Lohmann eine über 60jährige Partnerschaft.