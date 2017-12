Kooperation zwischen drupa und Federazione Carta e Grafica

Der im Juni 2017 neugegründete italienische Dachverband Federazione Carta e Grafica und die drupa vereinbarten im November eine umfangreiche Kooperation. Ziel ist vor allem, italienische Aussteller für die Teilnahme an Messen des weltweiten drupa-Portfolios zu gewinnen und ihnen so den Weg für die Erschließung internationaler Märkte zu ebnen. Als Teil des Verbandsnetzwerkes spielt der Maschinenbauverband ACIMGA (Italian manufacturers association of machinery for the graphic, converting and paper industry) in dieser Vereinbarung eine Schlüsselrolle, da er als Partner aktiv an Messebeteiligungen mitwirken und diese operativ umsetzen wird.

Italien ist für die drupa ein bedeutender Markt und stellte zur Veranstaltung 2016 nicht nur die drittstärkste Besuchergruppe hinter Deutschland und Indien – auch auf Ausstellerseite war das Land als Top 3 Nation nach Deutschland und China eine feste Säule der Weltleitmesse.

Das internationale Portfolio an Fachmessen für die Print- und Packaging-Industrie umfasst inzwischen sieben Veranstaltungen in sechs Ländern. Neben der Weltleitmesse drupa in Deutschland veranstaltet die Messe Düsseldorf zusammen mit ihren Tochtergesellschaften herausragende regionale Fachmessen in wichtigen Wachstumsmärkten. Dazu gehören die printpack Alger in Algerien (11.-13. März 2018), die indoprint in Indonesien (19.-22. September 2018), die All in Print in China (24.-28. Oktober 2018), die IPAP im Iran (Oktober 2018) sowie die Pack Print International in Thailand (18.-21. September 2019) und die pacpro in China (25.-28. November 2019)