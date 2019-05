Koenig & Bauer – Flexodruckmaschine in Südafrika in Produktion gegangen

Eine Flexodruckmaschine Evo XD von Koenig & Bauer Flexotecnica wurde in der Nähe von Johannesburg in Südafrika in Betrieb genommen. Dynamic Plastic Packaging nahm die neue Anlage mit einem großen Open House offiziell in Betrieb.

Die gelieferte CI-Flexodruckmaschine aus der Evo XD-Reihe ist für den Einsatz wasserbasierter Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Folien, sehr dünnem und empfindlichem „breathable“ LDPE und kaschiertem Material geeignet. Die Evo XD nutzt Module der aktuellen X-Baureihen und ist für schnelle Jobwechsel, hohe Produktivität auch bei kleinen Druckauflagen und geringe Einrichtemakulatur konzipiert. Das automatische Andrucksystem AIF, die Waschanlage „Speedy Clean“ und das integrierte Druckfehlererkennungssystem sollen einen schnellen Produktionsanlauf und eine kontinuierliche Qualitätskontrolle ermöglichen.

Diese Evo XD ist die erste Maschine, die im Stammwerk in Würzburg montiert wurde. „Wir haben unseren Weltmarktanteil für den flexiblen Verpackungsdruck auf 9 % steigern können. Noch nie war der Auftragseingang so hoch. Natürlich profitieren wir von der guten Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Geschäftseinheiten bei Koenig & Bauer“, so Dr. Peter Lechner, Geschäftsführer bei Koenig & Bauer Flexotecnica. Auch wurde neben den Vertriebskanälen der Servicebereich weiter verknüpft, um den Kunden noch bessere Leistungen anzubieten.

Dynamic Plastic Packaging wurde vor elf Jahren von Whitey Steyn und Boris Basso gegründet. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen ein beachtliches Wachstum erzielt. Von damals vier Mitarbeitern beschäftigt es mittlerweile knapp 100 Menschen. Die Firma hat sich auf das Bedrucken von flexiblen Verpackungen für den Lebensmittelbereich spezialisiert. Durch das sehr breite Portfolio an Materialien und Verpackungsmöglichkeiten kann schnell auf die Kundenwünsche reagiert werden.

