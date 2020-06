Neues Angebot der DFTA Akademie: Webinare und Fernkurse

“Grundlagen des Verpackungsdrucks

Mit der dreiteiligen Webinar-Reihe „Grundlagen des Verpackungsdrucks“ bietet die DFTA Einsteigern und Fortgeschrittenen aus dem Produktmanagement, Marketing und Einkauf bei Markenartikel- und Handelsunternehmen einen bequemen, aber auch nachhaltigen Einstieg in diesen hochinteressanten Fachbereich an.

Entlang der drei Module „Einsteiger“, „Fortgeschrittene“ und „Experten“ bringt die DFTA Sie an das Ziel, die Bedruckung ihrer Verpackungen richtig und effizient zu spezifizieren, die wirklich entscheidenden Kriterien zu kennen und zu beachten und mit ihren Lieferanten auf Augenhöhe zu kommunizieren. All dies wird in zwei Intensitätsstufen angeboten.

Anzeige

Die Webinare dauern jeweils zwei Stunden und adressieren die relevanten Themen. Die Teilnehmer werden entsprechend sensibilisiert und kennen dann den „Slang“ der Branche. Falls Ihnen das aber noch nicht genügt, legt Ihnen die DFTA einen entsprechenden Fernkurs ans Herz.

In der Gliederung identisch wie die Webinare bietet er jedoch sämtliche Studienmaterialien in vollständiger Tiefe an. Das didaktisch optimierte Konzept umfasst dabei Videos, Audiomaterial, PDF-Dateien und weiteres, alles so zusammengestellt, dass es durch das synchrone Nutzen verschiedener menschlicher Sinne ein optimal nachhaltiges Lernen ermöglicht.

Das Material erhalten Sie zum Download und können den Fernkurs somit nach eigenem Ermessen durcharbeiten, auch in kleinen Einheiten. Der Autor, Professor Dr. Martin Dreher, steht Ihnen für fachliche Fragen gerne zur Verfügung. Dieses duale Konzept aus Webinar und Fernkurs wurde von der DFTA neu entwickelt und bereits mit zahlreichen Studierenden und Lernenden durchgeführt und optimiert.

Teil 1: „Einsteiger“

Freitag, 19. Juni, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Teil 2: „Fortgeschrittene“

Freitag, 26. Juni, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Teil 3: „Experten“

Freitag, 3. Juli, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Webinar-Kursen finden Sie hier.