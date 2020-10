Tiefdruckzylinder-Herstellung

Große Resonanz auf Web-Seminar „Farbeinsparung durch lasergravierte Zylinder“

Die von der Firma Beilenhoff Consulting und Partnerfirmen durchgeführten Untersuchungen zum Thema „Farbeinsparung mit lasergravierten Zylindern“ wurden kürzlich in einem Web-Seminarr vorgestellt. Aufgrund der sehr positiven Resonanz wird das Web-Seminar wiederholt.

Hell Gravure Systems hatte kürzlich zu einem Web-Seminar mit dem Thema „Farbeinsparung durch lasergravierte Zylinder“ eingeladen. Referent Stefan Beilenhoff, Inhaber und Geschäftsführer der Firma “print.con-Beilenhoff Consulting”, stellte darin Ergebnisse von Versuchsreihen vor, die gemeinsam mit dem Druckmaschinenhersteller Windmöller & Hölscher, Siegwerk Druckfarben und dem Servicehaus 4Packakging gewonnen wurden. Das 90-minütige, englischsprachige Seminar wurde von über 100 Teilnehmern, die Mehrzahl aus dem asiatischen Bereich, besucht.

Aufgrund der sehr positiven Resonaz wird die kostenlose Veranstaltung in Kürze wiederholt werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Hell-Vertriebspartner oder schicken eine formlose E-mail an info@hell-gravure-systems.com, Betreff: HELL-Webinar

Lesen Sie hier auch den Fachartikel „Farbeinsparung durch lasergravierte Zylinder“ von Stefan Beilenhoff, der in der deutschen Fachzeitschrift Flexo+Tief-Druck, 3-2020 (Juni-Ausgabe) erschienen ist.

Sie wünschen mehr Informationen oder haben noch Fragen – dann kontaktieren Sie unseren Fachexperten Stefan Beilenhoff.

Zur Person: Dipl.-Ing. Stefan Beilenhoff

ist seit Mai 2009 selbstständiger und unabhängiger Unternehmensberater für die Druck- und Verpackungsindustrie sowie deren Kunden. Qualitätsentwicklung und Prozessoptimierung für Prepress und Druck in der Verpackungsherstellung bilden dabei die fachlichen Schwerpunkte. Diese umfasst unter anderem die technische und produktionswirtschaftliche Beratung für sämtliche Bausteine der Supply Chain vom Design bis zur Verpackungsherstellung in Flexo- und Tiefdruck.