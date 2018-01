Fogra lädt zum 6. Farbmanagement-Symposium nach München

Beim internationalen Leitevent des Farbmanagements am 28. Februar und 1. März 2018, im Holiday Inn Munich City Centre in der Münchener Innenstadt gibt es auch in der sechsten Auflage ein spannendes und informatives Programm rund um das Farbmanagement. Das Motto dieses Farbmanagement-Symposiums lautet: „Farbkommunikation im Skalen- und Multicolordruck – „CMYK++“.

Der automatisierte und professionelle Einsatz des Mehrfarbendrucks stellt Druckdienstleistern ein enormes Potenzial zur Kostenoptimierung und Qualitätsverbesserung zur Verfügung. So berichtet ein Druckeinkäufer über eigene Anforderungen und konkrete Umsetzungen der Sonderfarben mit Hilfe von CxF/X-4. Verpackungsdruck-Anwender aus Offset-, Flexo-, Tief- und Digitaldruck zeigen ihre individuellen selbst erlebten Stolpersteine auf und welche Lösungswege sie eingeschlagen haben. Die Schilderungen werden durch aktuelle Erkenntnisse für den Hard- und Softproof sowie bisher unbekannte Möglichkeiten neuester Inline-Messgeräte ergänzt.

Werbungtreibende, Markenhersteller, Zulieferer sowie Medien- und Druckdienstleister erfahren von führenden Anwendern und Experten Trendentwicklungen und Hintergrundwissen über aktuelle zukünftige Praxislösungen.

Neben dem hochkarätigen Programm mit sieben Themenblöcken bietet das Farbmanagement-Symposium den Teilnehmern eine Plattform zum Networking und Erfahrungsaustausch. Höhepunkt ist die Feier des 25. Geburtstags des Internationalen Color Consortiums (ICC), das den geselligen Abend mit einem Überraschungsprogramm gestalten wird.

Außerdem wird der neue Fogra-Medienkeil Multicolor zum Symposium erstmalig vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.fogra.org/CMS2018/