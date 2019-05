Lüscher Technologies AG lädt zum Flexo-Open House ein

Event-Programm steht

Die Lüscher Technologies AG veranstaltet am 25. Juni in Bleienbach in der Schweiz erstmals ein Flexo-Open House. Besucher erhalten an diesem Tag die Gelegenheit, einen Blick hinter den Kulissen des Herstellers von CtP-Systemen zu werfen.

Im Mittelpunkt des Events steht zwar die Vorstellung und Live-Demo des CtP-Systems XPose! FlexLine zur Produktion von Flexodruckplatten. Doch das Schweizer Unternehmen bietet auch Computer-to-Plate und Computer-to-Screen (CtP und CtS)-Anlagen für die Bebilderung von Druckformen im Offset-, Flexo-, Tampon-, Buch- und Siebdruck.

Anzeige

Das Event-Programm:

09:00 – 10:00 Eintreffen der Gäste

10:00 Offizieller Beginn Open House Event

10:00 – 10:30 Begrüßung & Vorstellung Lüscher Technologies AG

Stefan Thulin, Sales Manager

Stefan Thulin, Sales Manager 10:40 – 11:10 Fachvortrag DFTA Technologiezentrum Flexodruck Stuttgart GmbH &. Co. KG

Anke Frieser-Tausch, Dipl.-Ing. (TH) Polygraphie

Anke Frieser-Tausch, Dipl.-Ing. (TH) Polygraphie 11:20 – 11:50 Fachvortrag DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Michael Louis Weber, Technical Marketing Specialist EMEA

Michael Louis Weber, Technical Marketing Specialist EMEA 12:00 – 12:30 Fachvortrag HYBRID Software GmbH

Michael Sexauer, Solution Engineer / Sales

Michael Sexauer, Solution Engineer / Sales 12:30 – 13:15 Mittagessen

13:15 – 14:00 Fachvortrag Lüscher Technologies AG

Dr. Gérard Rich, Business Development

Dr. Gérard Rich, Business Development 14:00 – 14:45 Live Demo Flexo

14:45 – 15:30 Fragen & Antworten

gegen 16:00 Ende der Veranstaltung

Veranstaltungsort:

Lüscher Technologies AG

Democenter

Flugplatz

3368 Bleienbach

Schweiz



Sie möchten mit dabei sein? Sie möchten mehr wissen?

Dann klicken Sie hier und melden Sie sich zum LÜSCHER OPEN-HOUSE an!

Marina Burri, Sales und Marketing Lüscher Technologies AG, steht Ihnen für Fragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung:

Phone +41 62 767 76 30

mburri@luescher.com

www.luescher.com

Das könnte Sie auch interessieren: