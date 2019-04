Trennen statt verbrennen

dvi begrüßt Aufklärungskampagne der Dualen Systeme

Das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) begrüßt die Initiative der Dualen Systeme zur Aufklärung über richtige Mülltrennung. Die Kampagne „Recycle deine Meinung: Mülltrennung wirkt“ geht 2020 bundesweit an den Start und klärt über das Recycling in Deutschland auf. Anfang der Woche ging die Test-Kampagne der Dualen Systeme an den Start.

„Gebrauchte Verpackungen sind wertvolle Sekundärrohstoffe, die wir nicht einfach verbrennen sollten“, betont dvi-Geschäftsführerin Kim Cheng. „Trennen statt verbrennen können die Dualen Systeme aber nur das, was vorher auch richtig vorsortiert eingesammelt wurde. Hier spielt der Verbraucher eine entscheidende Rolle. Für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Deutschland brauchen wir seine Unterstützung.“

In einer Studie hatte das Deutsche Verpackungsinstitut im Jahr 2017 das Recycling-Know-how der Bundesbürger im Hinblick auf Verpackungen untersucht. „Die Ergebnisse waren ernüchternd“, so Kim Cheng. „Jeder dritte Deutsche scheitert immer wieder beim Recycling. Ein Grund sind falsche Vorurteile, z. B. dass am Ende ohnehin wieder zusammengeworfen und verbrannt wird, was vorher getrennt eingesammelt wurde. Gerade bei den 16- bis 34-Jährigen haben wir jedoch auch massive Informations- und Wissensdefizite festgestellt. Wie und wo gebrauchte Verpackungen gesammelt werden, ist vielen unklar. Die Quote des regelmäßigen Scheiterns beim Recycling ist in dieser Altersgruppe auch deshalb mit knapp 45 Prozent besonders hoch.“

