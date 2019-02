Proflex 2019 – das Event für den Flexo- und Verpackungsdruck

Die Nominierten des DFTA Award 2019 stehen fest!

Die Nominierten des DFTA Award 2019 stehen nun fest. Voller Spannung wurde die Bekanntgabe der Nominierten für den DFTA AWARD 2019 erwartet.

Das Geheimnis, welcher dieser Nominierten tatsächlich den begehrten Pokal erhält, wird am Abend des 06. März 2019 in der Alten Reithalle in Stuttgart gelüftet und stellt das Highlight der zweitägigen ProFlex-Veranstaltung dar. Um sich bereits vorab ein genaueres Bild zu den Nominierten zu machen, haben wir Ihnen ein ,,Award-Booklet” mit den nominierten Motiven in alphabetischer Reihenfolge und deren Drucker und Vorstufe zusammengestellt. Die DFTA dankt besonders auch allen Sponsoren.

Gemeinsam mit Ihnen, möchten die DFTA die Nominierten und Prämierten des Awards gebührend feiern.

Sichern Sie sich Ihr Ticket unter www.dfta-proflex.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

