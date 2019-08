Das Branchenevent des Flexo- und Verpackungsdrucks

DFTA-Herbstfachtagung 2019

Am 11. September 2019 findet in Dortmund das Branchenhighlight im Herbst statt. Der DFTA Flexodruck Fachverband lädt zur 79. DFTA-Fachtagung erstmalig im Mercure Hotel Messe & Kongress Westfalenhallen in Dortmund.

Neben vielen interessanten Themenblöcken wie dem digitalen Wasserzeichen versprechen auch die beiden Keynote Referenten aktuelle Inhalte. Dr. Bettina Sunderdiek, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, spricht zum Thema „Das Verpackungsgesetz in der Umsetzung – Bericht zu den Erfahrungen seit Inkrafttreten des Gesetzes und aktueller Status“ ehe am Nachmittag die zweite Keynote mit dem Referenten Michael Carl, 2bAhead, den Warenhandel 2030: Wie sieht die Zukunft des Handels aus und wie beeinflusst uns das?, thematisiert.

Bereits bestätigte Referenten sind:

Bettina Sunderdiek, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Güneri Tugcu, Schawk

Cüneyt Göktekin, Snaptrust

Dr. Eugen Herzau, HTWK Leipzig

Uwe Stebani, Xeikon Prepress

Carsten Geisel, STi Pro Grafik

Rainer Coordes, Spring Coating Systems

Stefan Busse, Siegwerk Druckfarben

Michael Carl, 2bAhead

Vorabend (10. September)

Alle DFTA Mitglieder und Interessierte können an einer Stadionführung durch den Signal Iduna Park teilnehmen, bevor bei einem gemeinsamen Abendessen auf die Tagung eingestimmt wird.

Innovationen präsentieren

Neben den spannenden Vorträgen gibt es für DFTA Mitglieder wieder die Möglichkeit, einen Ausstellertisch zu buchen und Produkte und Dienstleistungen einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren.

Anmeldung für Besucher und Aussteller

Die Besucheranmeldung und die Buchung der Ausstellertische können online unter www.dfta.de erfolgen. Eine Preis- und Hotelübersicht sowie das aktuelle Programm der Fachtagung sind ebenfalls auf der Website verfügbar.

Der DFTA Flexodruck Fachverband freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und eine spannende Herbstfachtagung 2019.