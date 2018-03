Bobst – Print4All und Open House

Auf der Fachmesse Print4All 2018 (29. Mai bis 1. Juni in Mailand/Italien) wird ein erweitertes Angebot an Technologien für Druck und Weiterverarbeitung alle Marktsegmente zu sehen sein (Halle 18 – Stand E23/D24).

Auf seinem Stand wird Bobst ein breites Angebot von Lösungen sowie Anwendungen für die Herstellung flexibler Verpackungen, Faltschachteln und Verpackungen aus Wellpappen präsentieren. Das gilt unter anderem für die neu entwickelten Produkte und Lösungen des Geschäftsbereichs Web-fed. Dazu gehört zum Beispiel die neue Zentralzylinder-Flexodruckmaschine 20Seven, die für konventionelle Druckprozesse als auch für den Druck mit festem Farbsatz ausgerichtet ist, und im Februar 2018 auf den Markt gebracht wurde.

Im Schmalbahnbereich legt Bobst den Schwerpunkt auf seine Inline-UV-Flexodruckmaschinen und Digital Automation-Konzepte. Im Bereich Beschichtung und Vakuummetallisierung schließen die Exponate das erweiterte Angebot an Beschichtungslösungen der Produktlinie „Coating“, den neuen Vakuummetallisierer K5 Vision und spezielle Prozesse wie AluBond für die Verbesserung der Substrateigenschaften ein.

In den Bereichen Tiefdruck und Kaschieren präsentiert Bobst live die Vorteile seiner Technologien für die Herstellung flexibler Verpackungen. So können Print4All-Besucher während der Messe das Competence Center im Werk von Bobst Italia in San Giorgio Monferrato besichtigen und hier die entsprechenden Maschinen im Live-Betrieb sehen.

Der Bobst Geschäftsbereich Sheet-fed wird die hohe Produktivität und Produktionsqualität seiner neuesten Flachbettstanzen, Faltschachtel-Klebemaschinen und Prägefoliendruckmaschinen herausstellen. Das gilt unter anderem für die Flachbettstanze Mastercut 106 PER 3.0 und die Faltschachtel-Klebemaschine Masterfold 75/110. Die Masterfoil 106 PR repräsentiert die neueste Generation der Prägefoliendruckmaschinen von Bobst. Ebenfalls aus diesem Geschäftsbereich werden Inline-Systeme wie Accucheck für die Qualitätskontrolle und Accubraille GT für die Braille-Prägung gezeigt.

Darüber hinaus präsentiert Bobst auf der Print4all das Angebot von Service-Leistungen für seine Anlagen wie unter anderem die Connected Services für die Fernüberwachung, Fernwartung und schnelle Fehlerbehebung.