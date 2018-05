Bobst Italia – Maschinenlösungen für die Herstellung flexibler Verpackungen

Auf seiner Hausmesse im Competence Center in San Giorgio Monferrato zeigt Bobst Italia am 30. und 31. Mai während der Fachmesse Print4All in Mailand technische Lösungen für die Herstellung flexibler Verpackungen.

Zum ersten Mal gemeinsam live vorgeführt, werden die Kaschiermaschinen CL 850D, die durch einen hohen Automatisierungsgrad gekennzeichnet ist, sowie die CL 750D, dessen hervorstechendes Merkmal ihre Kompaktheit ist. Darüber hinaus stellt Bobst Italia erstmals die RS 6003 für Achszylinder vor.

Im Anschluss an die technischen Demonstrationen findet abends in einem der gut erhaltenen historischen Schlösser der Weinregion Monferrato eine Networking-Veranstaltung statt.

Um sich für die Veranstaltung von Bobst Italien anzumelden, klicken Sie bitte hier.