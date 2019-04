Vetaphone ernennt neuen Project Sales Manager

Alexander Stahl ist bei Vetaphone neuer Project Sales Manager (PSM). Der dänische Hersteller von Korona- und Plasma-Anlagen zur Folien-Oberflächenbehandlung baut mit Schaffung dieser neuen Funktion seine Support- und Service-Aktivitäten weiter aus.

Als neuer PSM ist Stahl Ansprechpartner für bestehende als auch neue OEM-Kunden in Deutschland. Er unterstützt die Kunden bei der Integration der Korona- und Plasma-Anlagen in Extrusions-, Druck-, Converting- oder Coatingmaschinen für Schmalbahn- und Breitbahnanwendungen. Projektsteuerung sowie die Betreuung des gesamten Vekaufsprozesses gehören ebenfalls zu seinem Aufgabenbereich.

Stahl begann seine berufliche Laufbahn als Elektrotechniker, bevor er an der Fachhochschule in Furtwangen Ingenieurwesen studierte. Er war in der Elektronik- und Automobilindustrie sowie im Vertrieb technischer Produkte tätig. Außerdem sammelte Stahl berufliche Erfahrungen im Etiketten- und Kennzeichnungssektor.

Alexander Stahl ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Vejle in Dänemark. Er hat zwei Töchter und spricht fließend Deutsch, Englisch und Dänisch. Vetaphone-CEO Frank Eisby sagt: “Wir freuen uns sehr, Alexander und seine Familie bei Vetaphone willkommen zu heißen und hoffen, dass er mit uns viele Jahre Erfolg haben wird, wenn wir unser globales Unternehmen ausbauen.”

