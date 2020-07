Stephen McCartney bei Miraclon ist neuer Commercial Director

Stephen McCartney ist bei Miraclon neuer Commercial Director für die Region Europa, Afrika und Naher Osten (EAMER). In seiner neuen Position wird Stephen McCartney das Vertriebsteam in der Region leiten und dabei einen Schwerpunkt auf die Unterstützung des Wachstums in den strategischen Marktsegmenten von Miraclon legen.

Stephen stößt mit mehr als 25 Jahren kaufmännischer und vertrieblicher Erfahrung im B2B-Geschäft zu Miraclon. Stephen McCartney kommentiert: „Im letzten Jahr hat Miraclon ein herausragendes Wachstum auf dem Flexodruckmarkt erzielt, was ein Verdienst des erfahrenen Vertriebs- und technischen Supportteams ist. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion als Commercial Director eng mit dem Team, unseren Kunden und Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, um das Unternehmenswachstum weiter zu steigern. Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt, um bei dem Unternehmen einzusteigen, und ich freue mich darauf, meinen Teil zur weiteren Entwicklung beizutragen.“

Grant Blewett, Chief Commercial Officer von Miraclon, erklärt: „Wir freuen uns, Stephen in unserem wachsenden Team hier bei Miraclon zu begrüßen. Stephen stößt zu Miraclon im Zuge nachhaltiger Investitionen unseres Unternehmens in Führung und fachliche Kompetenz. Er wird bei der Umsetzung aller wirtschaftlichen Wachstums- und Optimierungsprojekte in der EAMER-Region maßgeblich beteiligt sein. Wir sind überzeugt, dass Stephen mit seiner Erfahrung im internationalen B2B-Vertrieb und seinen Erfolgen bei der Steigerung von Umsätzen eine wertvolle Ergänzung für unser Team ist. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute.“

Über Miraclon

Zu den Kodak Flexcel-Lösungen von Miraclon gehören Flexcel NX- und Flexcel NX Ultra-Systeme zur Plattenherstellung für den hochqualitativen Flexodruck. Miraclon ist durch den Verkauf der Flexographic Packaging Division von Kodak an die Private-Equity-Gesellschaft Montagu entstanden und feierte dieses Jahr den ersten Geburtstag.