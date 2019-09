Verpackungsdruck

Stefano Squarcina ist neuer Sales- und Marketingdirektor bei Soma

Soma, tschechischer Maschinen- und Anlagenhersteller für den Verpackungsdruck, hat Stefano Squarcina zum neuen globalen Sales- und Marketingdirektor ernannt.

In dieser Eigenschaft ist er für die Verkaufsstrategie und den wachsenden internationalen Vertrieb des Unternehmens verantwortlich. Der gebürtige Italiener verfügt über 25 Jahre weltweite Vertriebserfahrung. In diesem Zeitraum bekleidete er verschiedene Führungspositionen in unterschiedlichen Bereichen der Verpackungsdruckindustrie (z. B. Flexodruck, Tiefdruck und Digitaldruck) sowie in anderen Branchen (Pharmazie, Bauwirtschaft).

Dazu Pavla Kusa, Commercial Director bei Soma: „Stefano Squarcina wird eine wichtige Rolle dabei spielen, um basierend auf unseren bisherigen Erfolgen die bestehenden Märkte weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Soma ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und plant für die nächsten Jahre weiteres Wachstum. An unserem Firmenstandort in Lanskroun investieren wir in neue Produktionsstätten, sowie in die Stärkung unserer Vertriebsorganisation.”