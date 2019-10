Druckfarben

Siegwerk verkündet Änderungen des Vorstands

Siegwerk hat die Verantwortlichkeiten für Geschäftsbereiche im Vorstand geändert. Herbert Forker, CEO und vormals Präsident Kanada, USA und Lateinamerika bei Siegwerk hat die Verantwortung für Indien, China und Südostasien von Ralf Hildenbrand übernommen, der wiederum von Herbert Forker die Verantwortung für Nord- und Südamerika übernommen hat.

Die organisatorischen Änderungen sind seit dem 1. Oktober 2019 wirksam. Ralf Hildenbrand wird weiterhin für die globale Entwicklung von Flexible Packaging in seiner Rolle als Global Flexible Packaging Business Unit Coordinator verantwortlich sein sowie als verantwortlicher Vorstand für das Global Technology Team und die Brand Owner Collaboration die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Produktsicherheit und Zusammenarbeit mit Markenartiklern vorantreiben.

Die Verantwortlichkeiten der übrigen Vorstandsmitglieder Dr. Oliver Wittmann (CFO) und Dr. Jan Breitkopf (Präsident EMEA) bleiben unverändert.

